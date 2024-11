Họa sĩ truyện tranh Ngộ Sam: ‘Đằng sau bản vẽ là trăm việc không tên’

Họa sĩ Ngộ Sam (Nguyễn Tiến Đạt) tạo dựng sự nghiệp từ đam mê thời thơ bé. Qua podcast “Chuyện bên lề - Kể nghề sáng tạo”, anh tiết lộ góc nhìn mới về nghề nghiệp đầy hấp dẫn này.

Hoạ sĩ Ngộ Sam là khách mời tiếp theo của Podcast Chuyện bên lề - Kể nghề sáng tạo được thực hiện bởi Samsung ViewFinity - màn hình chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo.

Chương trình dẫn dắt bởi host Người Đá (Digital artist) đang được cộng đồng trẻ quan tâm nhờ những câu chuyện thú vị về nghề thiết kế sáng tạo, mẹo tối ưu hiệu suất làm việc trong thị trường đầy áp lực và cạnh tranh không ngừng.

Sau bàn vẽ là trăm công việc không tên

Với chủ đề “Hoạ sĩ truyện tranh không chỉ có vẽ”, anh Tiến Đạt đã cung cấp hàng loạt thông tin mới mẻ về nghề họa sĩ vốn đầy hấp dẫn nhưng kén người làm. Theo anh, nghĩ đến nghề hoạ sĩ, đa số sẽ liên tưởng đến hình ảnh những người ngày ngày cặm cụi bên bàn vẽ, dành tâm huyết cho đứa con tinh thần và đam mê của mình.

Tuy nhiên thực tế, một hoạ sĩ vẽ truyện tranh trên không gian số, đặc biệt người làm tự do như anh, còn cần kiêm nhiệm nhiều vai trò khác: Từ lên ý tưởng nội dung, quản lý hợp đồng quảng cáo, quản lý đến tối ưu hóa fanpage… Hàng tá công việc đòi hỏi người hoạ sĩ truyện tranh phải giải quyết để gắn bó lâu dài với nghề.

“Mình phải thường xuyên tìm hiểu cơ chế của Facebook và tự kiểm định lại nội dung fanpage có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay không. Chuyện mình đang đi ngoài đường nhưng khách gọi nhờ chỉnh sửa sản phẩm là điều rất quen thuộc. Do đó, việc cân bằng giữa sinh hoạt cá nhân và công việc cũng rất quan trọng”, anh Tiến Đạt chia sẻ.

Hoạ sĩ vẽ truyện tranh trên không gian số phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Điều mà hoạ sĩ truyện tranh trong thời đại mới phải xác định rõ, là việc vẽ không chỉ để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Đôi khi mạng xã hội xuất hiện những thông tin gây sốc, nếu vẽ theo chắc chắn sẽ được quan tâm. Tuy nhiên, anh Tiến Đạt cho rằng không nên chuyển thể thành tranh vẽ những thông tin tiêu cực, ảnh hưởng cảm xúc người xem. Để đi lâu dài với nghề, người hoạ sĩ cần trở thành bộ lọc, biết chọn lọc đề tài để mang đến thông điệp giải trí nhưng có giá trị cho cộng đồng.

Thách thức để “Gia đình Ngộ” bước ra cuộc sống thực

Các nhân vật trong Vũ trụ của Ngộ đều đang có đời sống phong phú trên mạng xã hội và nền tảng số. Anh Tiến Đạt chưa có ý định thương mại hóa Gia đình Ngộ dù trước có từng thực hiện một số sản phẩm như bao lì xì, móc khóa… theo dạng “thời vụ”.

Khó khăn lớn khi đưa nhân vật từ nền tảng số ra đời sống thực tế là mức độ sai khác giữa thành phẩm với bản vẽ. “Màu in trên màn hình máy tính là một chuyện nhưng khi in lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mực in, chất liệu... Chẳng hạn, in trên giấy vàng vintage, màu sẽ bị ngả vàng. Lúc đó, căn chỉnh màu sắc lại rất ‘nhức đầu’, phải đi tới xưởng in nhiều lần mới có thành phẩm ưng ý”, anh Tiến Đạt nói.

Theo anh Đạt, dân thiết kế thường có một từ gọi là “cân màu” để chỉ mức độ chính xác của màu sắc trên màn hình máy tính. Nhà in thường hỏi máy của anh có “cân màu” hay chưa để biết mức độ tương thích giữa màu thiết kế với màu sản phẩm sau khi in.

Samsung ViewFinity được nhiều chuyên gia và người dùng ưa chuộng.

Tầm quan trọng của màu sắc trong thiết kế khiến sản phẩm như Samsung ViewFinity được nhiều chuyên gia và người dùng chưa chuộng. Thiết bị có khả năng tái hiện màu sắc chuyên nghiệp với dải màu mở rộng DCI-P3 98% và HDR 400, màu sắc được cân chỉnh từ nhà máy và hỗ trợ lên đến 1 tỷ màu. Đây cũng là màn hình chống chói đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi tổ chức UL, sở hữu thiết kế công thái học và khả năng bảo vệ mắt khi làm việc trong thời gian dài.

Samsung ViewFinity cũng là màn hình hiếm hoi được hỗ trợ bởi Pantone - công ty hàng đầu thế giới về phát triển màu sắc. Thiết bị đạt chứng nhận Pantone Validated về khả năng tái tạo lên đến hơn 2.000 màu Pantone và 110 sắc thái Pantone SkinTone trên màn hình. Nhờ đó, sản phẩm thiết kế trên màn hình này có màu sắc tinh khiết, chuẩn xác, phù hợp đa dạng mục đích từ sản phẩm số hóa đến in ấn vật lý.

Trang Gia đình Ngộ của họa sĩ Ngộ Sam được người trẻ yêu thích.

Chia sẻ về tiềm năng của nghề hoạ sĩ truyện tranh, anh Tiến Đạt cho biết, với tố chất đã có, người trẻ dù không vẽ truyện vẫn có thể theo đuổi nhiều công việc khác như vẽ minh hoạ, storyboard, thiết kế nhân vật, xây dựng kịch bản, biên kịch show, TVC ngắn… Nếu đủ đam mê, đây vẫn là nghề nghiệp tuyệt vời để theo đuổi.