Hoài DJ nói điều bất ngờ về người 'tự nhiên cho tiền trả nợ'

Chiều 5/6, sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nữ DJ Nguyễn Thị Hoài và đồng phạm.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) khẳng định nội dung cáo trạng ghi nhận hoàn toàn đúng. Bị cáo cho biết đối tượng Zin (không rõ lai lịch), kẻ được cho là người tình của Hoài trong thời gian nữ DJ này sinh sống và làm việc tại Campuchia, không phải là bạn trai của bị cáo.

Hoài và Zin quen nhau từ trước đó, còn trong thời gian ở Campuchia, bị cáo có bạn trai khác. Chỉ sau khi chia tay bạn trai, Hoài mới gặp gỡ Zin, nhưng không phải là quan hệ tình cảm và được đối tượng này cho tiền để trả nợ. Sau đó, Zin nói Hoài về làm sổ sách cho Zin và được Zin trả lương. Quá trình làm việc Hoài không biết người "tự nhiên cho tiền mình để trả nợ" mua bán ma túy...

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài đang trả lời HĐXX.

Lời khai của Hoài khiến những người tham dự phiên tòa không thể không đặt câu hỏi về mối quan hệ của Zin và bị cáo. "Không phải bạn trai sao tự nhiên đối tượng Zin lại trả tiền nhà trọ, cho tiền bị cáo trả nợ...?". "Nếu là mối quan hệ bình thường, liệu bị cáo có bán mình, giúp Zin đóng gói ma túy với số lượng lớn, 108 kg như vậy?".

Về việc ma túy "nước vui", Hoài giải thích với HĐXX rằng mình không sản xuất mà chỉ đóng gói. Hoài "ngây thơ" giải thích đại ý rằng, sản xuất như việc trồng cây lúa rồi thu hoạch, còn đóng gói là sau khi thu hoạch thì cho sản phẩm vào bao bì. Việc đóng gói ma túy của Hoài chỉ là giai đoạn sau thu hoạch, không phải sản xuất…

Khi Hoài về Việt Nam chữa bệnh, Zin có "đặt vấn đề" đóng gói ma túy, Hoài không từ chối. Hoài trình bày sau khi về nước chữa bệnh, không có việc làm ổn định nên đã nhận lời đóng gói ma túy "nước vui" cho Zin. Nguyên liệu do Zin cung cấp, gửi từ Campuchia về Việt Nam.

Theo lời khai của Hoài và các bị cáo khác thì nguyên liệu của ma túy "nước vui" gồm ma túy các loại như ketamine, methaphetamine… và đường. Công thức pha chế: khoảng 0,6 g ketamine và 0,8 g đường trỗn lẫn. Quy trình cho ra sản phẩm "nước vui" cũng rất đơn giản, 2 chất này pha trộn với nhau sau đó đóng gói, hút chân không, dán nhãn mác… rồi xuất ra "thị trường".

Các bị cáo tại tòa.

Hoài làm nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các công đoạn từ pha chế, đóng gói, thuê in ấn nhãn mác, vận chuyển giao ma túy cho "đối tác" của Zin, được xác định là An (cũng không rõ lai lịch). Như vậy đầu vào của ma túy "nước vui" là Zin còn đầu ra của "nước vui" là An. Theo khai nhận của các bị cáo, trung bình một ngày "cơ sở đóng gói" do Hoài phụ trách có thể đóng gói hàng trăm, đến hàng nghìn gói ma túy "nước vui".

HĐXX hỏi tên ma túy "nước vui" do ai đặt, Hoài trả lời do Zin đặt.

Trong quá trình đóng gói ma túy, nhân viên của Hoài có thể sử dụng ma túy bất cứ lúc nào. Hành vi này của Hoài DJ cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Khi HĐXX hỏi bị cáo có suy nghĩ gì về việc làm trên, Hoài tỏ ra ân hận khi biết được hành vi của mình gây ra hậu quả nghiêm trong, làm xáo trộn cuộc sống gia đình, không chỉ của cá nhân bị cáo mà nhiều người, trong đó có các bi cáo đang ngồi tại tòa.

Cũng trong quá trình thẩm vấn, các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình, ân hận thì đã muộn. Khi HĐXX nhắc đến "nước vui", bị cáo Võ Thị Quỳnh Trang... bật cười. Còn bị cáo Đào Hoàng Nam lại khóc nức nở khi HĐXX hỏi có nhận ra sai lầm của mình khi mua bán "nước vui" hay không. Đào Hoàng Nam cho biết vì dính đến "nước vui" mà khi cha bị cáo bị ốm, qua đời, bị cáo không hề biết, cho đến khi ra tòa, bị cáo mới được người thân thông báo. HĐXX đã trấn an, đông viên và chia sẻ nỗi đau mất cha với bị cáo.

Có bị cáo mơ hồ về lời hứa cho tiền chỉ để nhận ma túy giúp người khác, cho đến khi bị bắt tại nhà vì đang nhận ma túy "nước vui" thì mới thức tỉnh và nhận ra sai lầm của mình bởi không nghĩ "nước vui" có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình và gia đình đến vậy.