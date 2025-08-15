Hoãn phiên tòa xét xử nhóm bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng

Sáng 15/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bảo mẫu thuộc Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng về hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em.

Các bảo mẫu Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, chủ cơ sở), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978), Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977), Trang Mỹ Nhanh (SN 1952) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi, mồ côi, sống lang thang, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh do bị cáo Giáp Thị Sông Hương làm chủ.

Các bị cáo tại tòa.

Quá trình chăm sóc trẻ, nhóm này đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành những đứa trẻ được nuôi dưỡng tại đây. Cơ quan điều tra xác định, bảo mẫu Nhanh trực tiếp đe dọa, đánh đập trẻ bằng lược, chổi, khay nhựa, thậm chí cho dầu gió vào miệng một số cháu. Cẩm và Tuyền đánh đập, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi…

Là chủ cơ sở, nhiều lần chứng kiến hành vi bạo hành của bảo mẫu khác, thay vì ngăn chặn, Hương lại tự tay nắm áo, xách, kéo hoặc ném trẻ. Tất cả hành vi này đều bị camera ghi lại.

Ngoài ra, bị cáo Hương tuyển bảo mẫu không có chứng chỉ, không tập huấn pháp luật và không bảo đảm tỷ lệ người chăm sóc theo quy định.

Vụ việc bị phát hiện tháng 9/2024. Trước đó, Mái ấm Hoa Hồng khá nổi tiếng, nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Bị cáo Giáp Thi Sông Hương tại tòa sáng 15/8.

Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 12 (cũ) cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Cơ sở này đăng ký nuôi 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thực tế nuôi tới 86 trẻ, nhiều em không giấy tờ tùy thân. Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ số trẻ được đưa về cơ sở bảo trợ công lập để chăm sóc, giấy phép hoạt động bị thu hồi.

Hiện các trẻ của Mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do sức khỏe của bị cáo Trần Mỹ Nhanh không đảm bảo.