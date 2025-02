Hoàn thiện bản thân cùng LG Campus Ambassador 2024

Trang bị kiến thức lẫn kỹ năng mềm, chương trình “LG Campus Ambassador 2024 - Tìm kiếm Đại sứ sinh viên LG 2024” giúp các ứng viên thêm tự tin khi bước vào thị trường lao động.

Với mong muốn tìm kiếm, đồng hành thế hệ sinh viên trẻ, vun đắp và nuôi dưỡng tài năng, LG khởi động chương trình LG Campus Ambassador 2024. Từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký, trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, 20 đại sứ sinh viên tài năng đến từ các trường đại học tại TP.HCM đã chính thức lộ diện.

Các bạn đã cùng trải qua 6 tháng rèn luyện và phát triển với lộ trình được LG thiết kế chuyên nghiệp, bài bản với đa dạng hoạt động: Từ chuỗi workshop gồm nhiều chủ đề về phát triển kỹ năng mềm, sáng tạo nội dung lẫn các kiến thức hữu ích, thực tiễn về marketing và truyền thông đa phương tiện.

Hoàn thiện bản thân từ những trải nghiệm thực tế

Ngoài những kiến thức và kỹ năng, LG còn mang Another Saigon by LG - không gian trải nghiệm sản phẩm đầu tiên của thương hiệu - làm đề tài để các bạn sinh viên cùng thực hiện. Từ một bài toán khó giải, Another Saigon by LG đã trở thành cầu nối, truyền cảm hứng để các bạn sinh viên làm việc và sáng tạo.

Đây cũng là nơi các đại sứ chính thức triển khai hoạt động đầu tiên mang tên “Another Halloween” theo mô hình escape room độc đáo. Không chỉ thay áo mới cho toàn bộ không gian Another Saigon, sự kiện độc đáo này còn thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan và tham gia thử thách.

Chương trình “Another Halloween” do các Đại sứ sinh viên LG thực hiện thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ.

Không chỉ là “nhà chung”, Another Saigon by LG cũng trở thành “trung tâm đào tạo” dành cho đại sứ sinh viên. Tại đây, các bạn được những quản lý cấp cao từ LG cùng các diễn giả chia sẻ kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực marketing và branding.

Trong đó, talkshow “Idea be Ideal” đã truyền thêm lửa nghề và kiến thức cho các đại sứ. Talkshow có sự tham gia của anh Trần Thanh Lâm - Strategy & Growth Director, Co-founder của CLB Chiến lược gia Củ Khoai Tây; chị Hoàng Nguyền - Creative Director với 12 năm kinh nghiệm thực chiến cùng nhiều nhãn hàng lớn.

Talkshow “Idea be Ideal” là nơi đại sứ sinh viên được các quản lý cấp cao từ LG cùng diễn giả chia sẻ kiến thức về marketing và branding.

“Chương trình đã cho tôi nhiều trải nghiệm giá trị, từ việc quan sát và học hỏi cách các chiến dịch truyền thông vận hành, tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp, cho đến việc tự mình triển khai dự án. Trong đó, không gian trải nghiệm Another Saigon by LG là một ‘mảnh ghép’ quan trọng, tạo cơ hội cho để tôi và các bạn được cọ xát và tích lũy bài học thực chiến. Từ đây, tôi có thể nhìn nhận rõ hơn về con đường nghề nghiệp trong tương lai”, Nguyễn Lâm Mỹ Duyên - sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM - chia sẻ.

Bên cạnh Another Saigon by LG, các đại sứ sinh viên còn có cơ hội ghé thăm văn phòng làm việc và showroom của LG Electronics Việt Nam tại TP.HCM. Tại đây, các bạn được chia sẻ những thông tin về thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam cũng như hiểu rõ hơn những sáng tạo công nghệ của LG dưới góc nhìn của nhà phát triển.

“Được bước chân vào văn phòng làm việc của một trong những công ty công nghệ toàn cầu, với chiếc thẻ nhân viên đã tiếp thêm cho tôi động lực khi có thể ‘sống trước’ một phần những ước mơ tuổi trẻ”, Nguyễn Thành Luân - sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM - chia sẻ.

Hoạt động tham quan văn phòng làm việc và showroom của LG Electronics Việt Nam tại TP.HCM.

Thanh xuân cùng những người bạn mới

Không chỉ đồng hành thế hệ trẻ trên hành trình sự nghiệp, LG Campus Ambassador 2024 còn giúp các bạn sinh viên có thêm kỷ niệm thanh xuân bên những người bạn mới.

“Ngoài kiến thức và kỹ năng, chương trình giúp tôi thêm tự tin hơn trong việc xây dựng nhiều mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện để tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống sau này”, Mỹ Duyên cho biết.

Với Thành Luân, LG Campus Ambassador mang đến một món hời khi có thể mở rộng mối quan hệ cá nhân. “Đây là một trong những giá trị thiết thực nhất đối với tôi khi tham gia chương trình này. Các bạn đại sứ đều là những sinh viên năng động, tài năng. Việc tham gia các dự án, hoạt động cùng nhau giúp tôi được học hỏi rất nhiều”, Thành Luân bày tỏ.

Đại diện LG trao chứng nhận cho các đại sứ sinh viên LG 2024 xuất sắc.

LG Campus Ambassadors 2024 là chương trình đặc biệt nằm trong chuỗi nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ của LG, với mong muốn gắn kết bền chặt hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z.

Đánh giá về chương trình, đại diện LG cho biết chương trình đã tạo nên những sắc màu đậm chất Gen Z cho Another Saigon by LG. Bên cạnh đó, quá trình học tập và rèn luyện cũng giúp các bạn sinh viên trưởng thành hơn, có thêm kiến thức và kỹ năng thực chiến trước khi chính thức bước chân vào thị trường lao động.