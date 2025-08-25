Hoãn tốt nghiệp, xin nghỉ việc để ra Hà Nội làm 'nữ du kích’ A80

Đang là sinh viên năm cuối, Bảo Châu quyết định hoãn việc học 3 tháng để góp mặt vào khối Nữ du kích nữ miền Nam, tham gia diễu binh, diễu hành A80.

Bảo Châu tập trung huấn luyện tại Hà Nội từ tháng 6/2025. Ảnh: NVCC.

4h30 sáng hàng ngày, tiếng loa báo thức tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) vang lên. Phạm Lê Bảo Châu cùng “đồng đội” nhanh chóng thức dậy, chuẩn bị một ngày tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bảo Châu hiện là sinh viên năm tư của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cô là một trong 188 thành viên của khối Nữ du kích Miền Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này.

“Mình xin nghỉ việc, hoãn tốt nghiệp một năm để được tham dự sự kiện trọng đại của Tổ quốc”, Bảo Châu không giấu được sự xúc động khi là một "mảnh ghép" tạo nên không khí hào hùng tại A80.

Tự hào khi được đứng trong khối Nữ du kích miền Nam

Đầu tháng 5/2025, Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Nhưng đến ngày cuối cùng đăng ký, Bảo Châu mới biết đến thông tin này.

Nhận thấy mình đáp ứng đủ tiêu chí tham gia, Châu hứng khởi, song vẫn lưỡng lự khi điền đơn bởi thời gian tập trung khoảng 3 tháng. Trong khi đó, cô đang trong giai đoạn hoàn tất các môn học cuối cùng để xét tốt nghiệp, đồng thời đã có việc làm toàn thời gian.

Một thử thách khác với Châu là để tham gia, cô phải có sự đồng ý của phụ huynh. Chia sẻ dự định của mình, ban đầu, bố mẹ nữ sinh không ủng hộ bởi lo con chậm ra trường và sức khỏe vốn không tốt, thường xuyên bị ốm vặt.

Dù vậy, đánh giá đây là một sự kiện trọng đại, cũng có thể là cơ hội duy nhất trong đời, Châu thuyết phục bố mẹ và sắp xếp lại việc học, công việc để được tham gia vào khối Nữ du kích miền Nam.

“Khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển, tim mình đập rất nhanh, vừa bất ngờ, vừa xúc động”, nữ sinh cho hay chỉ ít ngày sau đó, cô đã bắt đầu luyện tập tập trung tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam, Châu cảm nhận rõ niềm tự hào, lòng biết ơn và sự tiếp nối tinh thần kiên cường của những người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Dù vậy, những ngày đầu sống trong quân đội, Châu sốc vì tính nghiêm khắc và kỷ luật tại đây. Ban đầu, các “nữ du kích” được hướng dẫn gấp chăn, sắp xếp đồ đạc, vệ sinh phòng ở sao cho đúng tác phong quân đội.

Hàng ngày, cô dậy từ 4h để chuẩn bị và bắt đầu huấn luyện lúc 5h20, trong khi trước đó, nữ sinh đã quen với việc thức khuya (1-2h sáng) và dậy muộn do tính chất công việc và học tập.

Vì là lực lượng vào sau cùng, nhóm của Châu tập luyện "đốt cháy giai đoạn". Cô kể có những nội dung bình thường phải mất tới nửa tháng mới nhuần nhuyễn, thì giờ chỉ được học trong 2-3 ngày. Dù vậy, cả khối vẫn rất hứng khởi và chăm chỉ tập luyện.

Cuộc sống trong quân ngũ

Sau 2 tuần ở Bộ Tư lệnh TP.HCM, đầu tháng 6, Bảo Châu cùng hàng trăm “nữ du kích” di chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, tập trung tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.

Tại đây, các khối phải tuân theo sự sắp xếp của ban tổ chức diễu binh, diễu hành. Điều này khiến việc huấn luyện trở nên nghiêm khắc hơn. Mỗi ngày, khối Nữ du kích Miền Nam tập luyện 7-8 tiếng, chia làm hai ca sáng (5h20-10h) và chiều (14h30-18h) tùy điều kiện thời tiết). Thậm chí có những ngày phải tập muộn hơn, tới 19h cả khối mới được nghỉ.

Sau 3 tháng, Châu quen dần với cường độ tập luyện và tiến bộ từng ngày. Ảnh: NVCC.

Châu kể những ngày đầu, do đi chưa đều, không giữ được thẳng hàng nên khối của nữ sinh bị nhắc nhở rất nhiều. Điều này khiến Châu áp lực, đến mức có những ngày, cô bật khóc sau khi tập luyện.

Bên cạnh đó, việc tập luyện diễn ra đúng thời điểm Hà Nội nắng gắt trên diện rộng. Thời tiết khắc nghiệt, lại không có mái che, không ít lần, nữ sinh và đồng đội bị say nắng, xém ngất xỉu trên thao trường.

“Trời nắng nóng đến mức mình bị choáng, đau đầu, mắt mờ, phải xin ra ngoài nghỉ 5-10 phút rồi vào tập luyện tiếp”, nữ sinh chia sẻ.

Dù vậy, chưa ngày nào Châu bỏ cuộc. Dần quen với thời tiết, mỗi ngày tập luyện, nữ sinh thấy sức khỏe tăng dần, dẻo dai hơn.

Cùng với đó, song song với những chỉ đạo nghiêm lệnh, các thầy cũng dành thời gian tâm sự, động viên các “nữ du kích” để họ tiếp tục kiên cường tập luyện. Những bước đi đều, đẹp là động lực để cô gái trẻ phấn đấu mỗi ngày.

Đến thời điểm hiện tại, Châu và đồng đội có thể tập đánh tay liên tục dưới nắng 30 phút mà không thấy mệt, trong khi trước đó chỉ 15 phút đã phải nghỉ.

“Đánh tay là bài tập khó và mệt nhất. Chúng mình phải đứng một chỗ 30-35 phút dưới trời nắng để tập sao cho đều, đẹp. Trong khi đó, đi nhanh theo nhạc là bài tập mình thích nhất bởi lúc này, cơ thể được hoạt động nhiều hơn”, Châu cho hay còn một số động tác khác như ke tay, ke chân, gióng hàng ngang, hàng dọc… Tất cả phải nhuần nhuyễn, thể hiện dứt khoát, quyết tâm.

Tốn kém nhất kem chống nắng

Trong 3 tháng ở Hà Nội, Bảo Châu ở chung phòng với 5 người bạn khác, cùng là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Do đã quen với việc sống xa nhà và ở ký túc xá, Châu không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống tập thể nơi đây.

Sau mỗi giờ tập luyện, các nữ sinh thường cùng nhau trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm hoặc xem phim, đọc sách. Các công việc nhà như dọn vệ sinh và tắm rửa được phân công đều đặn cho mọi người để đảm bảo công bằng.

“Có những buổi tập áp lực và mệt mỏi, nhưng về phòng, sự hỗ trợ tinh thần từ bạn bè giúp mình phấn chấn hẳn lên. Nói thật, mình không thể kể hết được kỷ niệm ở đây”, nữ sinh nói.

Bảo Châu (ngoài cùng bên phải) ở chung phòng với 5 người bạn khác, cùng là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Việc ăn uống cũng được anh chị, cô chú ở trung tâm chuẩn bị, đảm bảo đủ định lượng và dinh dưỡng. Châu kể sau vài tháng sinh hoạt điều độ, cân nặng của nữ sinh tăng lên thay vì tụt đi như nhiều người vẫn nghĩ.

“Ở trong này, mình không phải lo lắng gì ngoài tập luyện. Thứ tốn kém nhất có lẽ là kem chống nắng, mình đã dùng hết 5 tuýp để bảo vệ làn da”, Châu vui vẻ kể.

Ngoài ra, dù bận rộn tập luyện, nữ sinh quyết tâm không để việc học bị gián đoạn. Cô được nhà trường cung cấp sẵn học liệu, giáo trình trên hệ thống để học hoàn toàn từ xa. Sau giờ tập, Châu tranh thủ ôn bài, trao đổi với thầy cô, bạn bè cùng lớp và hoàn thành các bài tập lớn nhỏ để theo kịp tiến độ.

Sau những ngày được trực tiếp tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước, bài học lớn nhất mà nữ sinh nhận được là tính kỷ luật, kiên trì và chế độ sống khoa học. Nếu trước đây, việc đi làm, đi học dễ khiến Châu mệt mỏi thì giờ đây, đó không còn là trở ngại mà trở thành động lực để cô phấn đấu, sống và làm việc có mục đích rõ ràng hơn.

Trải nghiệm 3 tháng cũng đã giúp nữ sinh mở ra những góc nhìn khác. Sau sự kiện, cô gái trẻ sẵn sàng bước ra vùng an toàn của mình, có thể lựa chọn đến thành phố khác để tiếp tục việc học lên cao hoặc bắt đầu sự nghiệp.