Hoàng Hà và Duy Khánh khẳng định thực lực khi đóng cùng Lee Kwang Soo

Là bộ đôi đồng hành cùng Lee Kwang Soo trong “Tay anh giữ một vì sao”, Hoàng Hà và Duy Khánh có diễn xuất sáng, không hề “lép vế” trước ngôi sao lớn của Hàn Quốc.

Qua đó, 2 diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực của mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Lee Kwang Soo - “át chủ bài” dẫn dắt tuyến nội dung chính

Bất ngờ có mặt trong Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo không xuất hiện như một khách mời, mà nắm giữ vai trò tuyến chính xuyên suốt, là trung tâm cảm xúc của câu chuyện. Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - một diễn viên hạng A tại Hàn Quốc. Chuyến công tác tại Việt Nam tưởng chừng suôn sẻ lại bất ngờ rẽ hướng khi anh bị thất lạc hộ chiếu. Mắc kẹt ở nơi xa lạ và không còn tiền trong túi, Jun Woo phải tìm cách xoay xở giữa muôn vàn tình huống dở khóc dở cười. Chính sự cố từ trên trời rơi xuống ấy đã mở ra định mệnh gặp gỡ với Thảo (Hoàng Hà) - cô nhân viên làm việc tại quán phở và quán cà phê. Những va chạm bất đắc dĩ nhanh chóng trở thành chuỗi tình huống hài hước, duyên dáng trước khi dẫn đến sự đồng điệu cảm xúc giữa hai người.

Lee Kwang Soo diễn xuất ăn ý với Hoàng Hà.

Kang Jun Woo không phải mẫu vai quá xa lạ với Lee Kwang Soo, nhưng chính sự tương đồng giữa đời thật và nhân vật giúp anh có thêm không gian để thể hiện tự nhiên, tiết chế và vừa đủ. Không cần lạm dụng lối diễn khoa trương vốn quen thuộc ở các show giải trí, Lee Kwang Soo chọn cách thể hiện chân thật và nhịp nhàng, kết hợp ăn ý với dàn diễn viên Việt lẫn Hàn. Những màn tung hứng cùng Hoàng Hà, Duy Khánh hay các bạn diễn xứ kim chi đều cho thấy sự linh hoạt trong tương tác, đồng thời giữ được cá tính riêng của nhân vật.

Nhờ cách nhập vai có chiều sâu nhưng không gồng, Lee Kwang Soo dẫn dắt khán giả theo hành trình mắc kẹt nơi đất khách với đủ cung bậc cảm xúc: Bối rối, hài hước, lúng túng rồi dần trở nên ấm áp và rung động. Đây cũng là minh chứng cho việc anh không đến Việt Nam để đánh bóng tên tuổi, mà thực sự góp phần tạo nên linh hồn của bộ phim.

Hoàng Hà - mảnh ghép viết nên "chuyện tình đẹp" cùng Lee Kwang Soo

Trong vai nữ chính của Tay anh giữ một vì sao, Hoàng Hà trở thành điểm tựa cảm xúc cho mối tình “lệch pha” với Lee Kwang Soo. Hoàng Hà khôn khéo khi biến sự đối lập về ngoại hình, phong cách sống và khác biệt văn hóa trở thành điểm chạm cảm xúc bởi diễn xuất tự nhiên, vừa vặn. Hình tượng nhân vật Thảo - một cô gái barista với cuộc sống bình dị chỉ mong gia đình được hạnh phúc khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Điểm đáng khen là Hoàng Hà không biến nhân vật thành hình mẫu “lọ lem” dựa dẫm hay mơ mộng quá đà. Cô mang đến sự chủ động, linh hoạt và sắc thái rất Việt trong hành trình kết nối cùng Lee Kwang Soo. Từ những bỡ ngỡ ban đầu khi vô tình chạm mặt một chàng trai người Hàn như “trên trời rơi xuống”, đến những va chạm nảy sinh cảm xúc, hành trình phát triển nội tâm của nhân vật được thể hiện một cách tự nhiên, không gượng ép.

Hoàng Hà thể hiện tốt các phân đoạn đòi hỏi cảm xúc.

Đặc biệt, đến cao trào khi phải xa nhau để cả hai trở về cuộc sống ban đầu, Hoàng Hà chứng minh bản lĩnh diễn xuất bằng những phân đoạn cảm xúc tròn trịa. Cô dẫn dắt người xem “rơi nước mắt” cùng Thảo mà không cần lối diễn cường điệu, cho thấy sự kiểm soát cảm xúc và độ chín trong cách xử lý vai. Nhờ vậy, chuyện tình giữa “hoàng tử Hallyu” và “lọ lem đời thực” không chỉ tạo nên mạch cảm xúc hài hước, mà còn tạo cảm giác chân thành. Sự tương tác diễn ra tự nhiên ngay cả khi ngôn ngữ và phong cách khác nhau - điều không dễ với một bộ phim hợp tác quốc tế. Từ những cảnh đời thường đến các phút rung động cảm xúc, cả hai tạo ra sự ăn ý vừa đủ để khán giả tin vào câu chuyện tình được kể.

Duy Khánh giữ vững phong độ

Ở tuyến vai phụ, Duy Khánh là một trong những nhân tố tạo nên sự cân bằng cho tổng thể Tay anh giữ một vì sao. Không chỉ xuất hiện với vai trò “làm nền” hoặc gây cười đơn điệu, nhân vật của anh được xây dựng có điểm nhấn, có đất diễn để phát triển và tham gia vào mạch cảm xúc chung. Vào vai bạn thân của Hoàng Hà - cầu nối quan trọng xúc tiến cho mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật chính, diễn xuất của anh mang lại năng lượng tích cực, nhịp tung hứng vừa phải, đúng “chất điều tiết” cảm xúc giữa các tuyến nhân vật.

Đảm nhận tuyến nhân vật phụ, Duy Khánh vẫn biết cách tạo điểm sáng.

Với thế mạnh thả miếng duyên dáng của mình, Duy Khánh biết tạo điểm sáng cho nhân vật. Cách xử lý thoại, biểu cảm và phản ứng với bạn diễn - kể cả các diễn viên Hàn - đều giữ được sự tự tin và sắc thái riêng. Việc đứng chung khung hình với Lee Kwang Soo mà không bị “mất sóng” ngược lại cả hai có nhiều màn tung hứng đặc sắc khiến khán giả không nhịn được cười cho thấy Duy Khánh đang dần khẳng định lại con đường diễn xuất của bản thân.

Cách xử lý thoại, biểu cảm và phản ứng với bạn diễn được Duy Khánh xử lý tốt.

Bộ 3 mảnh ghép Lee Kwang Soo - Hoàng Hà - Duy Khánh tạo ra sự phân bổ hợp lý giữa cảm xúc hài hước và nhẹ nhàng trong Tay anh giữ một vì sao. Lee Kwang Soo là đầu mối kết nối, Hoàng Hà là cảm xúc, còn Duy Khánh là chất xúc tác đưa khán giả theo cùng hành trình của các nhân vật một cách trọn vẹn.