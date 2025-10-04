Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

"Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo", Hoàng Hường khai.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến hoạt động kinh doanh và trốn thuế của Hoàng Thị Hường, người được xác định là điều hành hệ sinh thái kinh doanh gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân.

Các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Hoàng Thị Hường tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên app doanh thu và các hộ, cá nhân trong hệ thống đăng ký kinh doanh nhưng để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng , đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Trong quá trình điều tra, Hoàng Hường thừa nhận bản thân chỉ tập trung vào việc bán hàng và quảng bá sản phẩm, giao toàn bộ hoạt động vận hành cho một ekip riêng. Dù vậy, Hương cũng thừa nhận trách nhiệm của mình đối với các sai phạm xảy ra.

"Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo", Hoàng Hường khai.

Ngoài Hoàng Thị Hường, 5 bị can khác bị khởi tố gồm 2 em rể và 3 nhân viên, đều liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm khác của những người liên quan.