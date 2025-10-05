Hoạt động từ thiện của Hoàng Hường có được coi là tình tiết giảm nhẹ?

Nhiều người cho rằng hình ảnh "người tốt việc thiện" mà Hoàng Hường xây dựng lâu nay chỉ là vỏ bọc cho các hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, bán hàng không đảm bảo chất lượng.

Hình ảnh doanh nhân Hoàng Hường xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi mỗi khi nhân vật này livestream.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng , kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường từng được gọi là "nữ hoàng livestream" và các cơ sở trong hệ sinh thái của Hoàng Hường đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm quảng cáo, kinh doanh. Tuy nhiên, cô cũng chiếm được cảm tình của nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi và ở nông thôn, khi xây dựng hình ảnh là nhà hảo tâm, thường xuyên đi làm từ thiện.

Đối diện mức án nào?

Ngoài Hoàng Hường, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 5 người khác là 2 em rể và 3 nhân viên của Hường.

Tại cơ quan điều tra, Hường chỉ cho rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm là người đứng đầu. Hoàng Hường khai tại cơ quan điều tra: "Về năng lực của tôi thì thật sự chỉ có tập trung cho việc bán hàng, KOL, cũng như tập trung cho quảng bá sản phẩm. Việc vận hành tôi giao cho một êkip khác. Các bạn ấy là người vận hành hoàn toàn ở đằng sau và tất nhiên thì dù lý do thế nào mình vẫn là người chịu trách nhiệm cho việc này. Do năng lực yếu kém, tôi không nhìn nhận ra được những việc làm chưa tốt trong quá trình vận hành, tôi chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo".

Hoàng Hường livestream bán hàng khi đi từ thiện ở vùng lũ gây tranh cãi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, là chủ hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, nếu không có sự chỉ đạo, nhân viên của Hường liệu có thể thực hiện việc áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng kí kinh doanh để trốn thuế.

Theo Luật sư Đặng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Hãng luật Quốc tế Tự do, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định cụ thể tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Trong đó, khung cao nhất là phạt tù từ 10 - 20 năm nếu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên.

"Số tiền để ngoài sổ sách của Hoàng Hường lên tới gần 1.800 tỷ đồng thì vượt xa khung cao nhất, nên nếu chứng minh được lỗi cố ý, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có thể đối mặt với mức án cao nhất 20 năm tù giam", Luật sư Dũng nói.

Hoàng Hường thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: VTV.

Tuy nhiên theo Luật sư Dũng, mức án thực tế không chỉ dựa vào khung pháp lý mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Cụ thể, nếu cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh Hoàng Hường là người chỉ đạo, lợi dụng vị thế doanh nhân và KOL, hoặc có tái phạm từ các vi phạm hành chính trước đó… Hoàng Hường hoàn toàn có thể bị tăng nặng hình phạt. Ngược lại, nếu Hoàng Hường có các tình tiết giảm nhẹ như không có tiền án tiền sự, bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo… thì mức án khi cơ quan tiến hành tố tụng lượng hình có thể thấp hơn.

Đặc biệt, bên cạnh trách nhiệm hình sự, Luật sư Đặng Văn Dũng cũng cho rằng Hoàng Hường có thể còn phải chịu xử lý về thuế và tài chính. Cụ thể, số tiền Hoàng Hường trốn thuế và kê khai được xác định là thiệt hại trực tiếp cho ngân sách Nhà nước. Với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, Hoàng Hường có thể bị truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GGGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền lãi phạt nộp chậm… và có thể bị phạt hành chính liên quan đến vi phạm thuế.

"Con số chính xác sẽ do cơ quan thuế và cơ quan điều tra xác định. Việc tự nguyện khắc phục hậu quả có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ nhưng sẽ không thay thế trách nhiệm hình sự về hành vi đã bị khởi tố", Luật sư Dũng nói thêm.

Khi nào thì hoạt động thiện nguyện được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, như tự thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hậu quả… nhưng hoạt động thiện nguyện không được liệt kê.

Tuy nhiên, Luật sư Dũng cho rằng trong quá trình xét xử, Tòa án cũng có thể xem xét coi hoạt động thiện nguyện như một tình tiết giảm nhẹ nếu được chứng minh hành động đó là chân thực, tự nguyện chứ không phải hình thức và không liên quan đến hành vi phạm tội.

"Hành động thiện nguyện của bà Hường có thể được xem xét nếu bà Hường cung cấp bằng chứng về các hoạt động từ thiện không liên quan đến kinh doanh, xuất phát từ sự tự nguyện và không nhằm mục đích PR cá nhân, quảng bá thương hiệu hoặc che đậy hành vi vi phạm pháp luật.

Ngược lại, nó không được coi là tình tiết giảm nhẹ nếu Tòa án đánh giá việc thiện nguyện chỉ là công cụ hỗ trợ kinh doanh vi phạm pháp luật và nguồn tiền được lấy trong số tiền trốn thuế, thậm chí nó còn có thể gây bất lợi cho Hoàng Hường trong quá trình xét xử nếu có tính chất gian dối", Luật sư Dũng nhận định.

Gần đây nhất, vào tháng 8/2025, khi thực hiện chuyến từ thiện giữa vùng lũ tại Nghệ An giữa, trên livestream của mình, Hoàng Hường liên tục giới thiệu sản phẩm sữa xương khớp và kêu gọi người xem đặt mua bằng các tuyên bố toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ người dân địa phương. Hoàng Hường còn đưa ra các cam kết hấp dẫn như "khách mua 1 đơn, Hường tặng người khó khăn 2 triệu" hay "gốc và lãi đều làm từ thiện"…

Với mức giá được công khai là 799.000 đồng/hộp cùng các ưu đãi như mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2, Hoàng Hường liên tục chốt đơn qua tin nhắn và điện thoại ngay giữa vùng lũ.

Chính hành động này khiến nhiều người càng cho rằng Hoàng Hường đã lợi dụng lòng tốt của người xem để trục lợi kinh tế, đặc biệt khi các sản phẩm của Hường vẫn thường xuyên bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo sai sự thật.