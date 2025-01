Hoạt náo viên nổi nhất TikTok 'lên hương' sự nghiệp nhờ một điệu nhảy

Hoạt náo viên Lee Joo-eun đã đầu quân cho công ty mới tại Đài Loan (Trung Quốc) sau khi viral khắp cõi mạng bằng "điệu nhảy ppikki ppikki".

"Điệu nhảy ppikki ppikki" viral khắp cõi mạng.

Fubon Hyundai Life Insurance thông báo vào ngày 22/1 rằng Chủ tịch Fubon Sports & Entertainment Joyce Chen đã đến Seoul để ký hợp đồng độc quyền với Lee Joo-eun về các hoạt động giải trí ở Đài Loan, tại trụ sở chính của Fubon Hyundai Life Insurance ở Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Trong tương lai, Lee Joo-eun sẽ trở thành hoạt náo viên độc quyền cho Fubon Entertainment và dự kiến tham gia đội cổ vũ cho Fubon Guardians trong mùa giải 2025 của giải bóng chày chuyên nghiệp Đài Loan.

Lee Joo-eun (sinh năm 2004) đã trở nên nổi tiếng trong mùa giải 2024 với tư cách là hoạt náo viên của KIA Tigers, nhờ vào cái gọi là "điệu nhảy ppikki ppikki". Đây là một điệu nhảy ngắn do các hoạt náo viên thực hiện để cổ vũ tinh thần cho đội nhà. Động tác đơn giản này, bao gồm việc giơ ngón tay cái và vẫy tay theo nhịp trống cùng nhạc DJ, cũng nhằm trêu chọc đội đối phương.

Clip Lee Joo-eun thực hiện "điệu nhảy ppikki ppikki" đã trở thành một hiện tượng, vượt 100 triệu lượt xem. Video, trong đó Lee Joo-eun thản nhiên đứng lên để thực hiện điệu nhảy trong khi đang trang điểm, đã thu hút được sự chú ý đáng kể trên mạng vào năm ngoái.

Khi video trở nên phổ biến, những người có sức ảnh hưởng nước ngoài nổi tiếng cũng bắt đầu chế lại điệu nhảy. The New York Times đã giới thiệu "điệu nhảy ppikki ppikki" trong một bài viết có tiêu đề tạm dịch là "Những cổ động viên Hàn Quốc tràn ngập TikTok là ai?" hồi tháng 8 năm ngoái. Tờ báo đã so sánh các màn trình diễn quy mô lớn của các hoạt náo viên bóng bầu dục Mỹ, nổi tiếng với các động tác nhào lộn, với các điệu nhảy đang thịnh hành hiện nay của nhóm hoạt náo viên Hàn Quốc.

"Các động tác kiềm chế của những hoạt náo viên Hàn Quốc này đã chiếm được trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới và tạo nên tiếng vang trực tuyến", bái báo cho hay.

Lee Joo-eun thu hút một triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Lee Joo-eun, người có hơn 1 triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội, chia sẻ: "Tôi rất mong đến ngày được tham gia đội cổ vũ Fubon Guardians, Fubon Angels, và tôi muốn tiếp tục tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời với người hâm mộ".

Chen lưu ý rằng bà hy vọng sẽ có nhiều người hâm mộ bóng chày đến sân vận động hơn trong mùa giải mới để cổ vũ cho Fubon Guardians cùng với Lee Joo-eun, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ tích cực của Fubon Hyundai Life Insurance đã đóng góp rất lớn vào hợp đồng này.

"Với Lee Ju-eun trong đội hình, chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều người hâm mộ hơn nữa đến sân vận động cổ vũ cho Fubon Guardians vào mùa giải tới", bà nói.