Học sinh Hà Nội thoát cảnh nộp đơn xin miễn giảm học phí

Kể từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non và học sinh phổ thông sẽ không cần phải nộp đơn xin miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí.

Học sinh Hà Nội không cần nộp đơn xin miễn giảm học phí. Ảnh: Đinh Hà.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Giảm gánh nặng hành chính

Đáng chú ý, từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố sẽ được miễn học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông sẽ không cần nộp đơn xin miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí.

Đồng thời, thủ tục xét duyệt sẽ được thực hiện thông qua khai thác dữ liệu điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó giảm bớt gánh nặng hành chính và tạo thuận lợi cho người học.

Để chính sách này thực hiện thuận lợi, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội được giao tổ chức quán triệt đến toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập về việc miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong năm học 2025-2026.

Sở chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Tư pháp và đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định cụ thể về mức học phí, cơ chế ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bù cho cơ sở công lập và mức hỗ trợ học phí đối với học sinh các trường dân lập, tư thục.

Sở GD&ĐT cũng cần phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, tuân thủ quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định 238/2025/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn.

UBND TP đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là công tác thu - chi tại các trường học. Sở GD&ĐT phải cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học.

Bên cạnh đó, sở phải vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.

Từ năm học 2025-2026, học sinh Hà Nội được miễn học phí theo đúng quy định. Ảnh: Duy Hiệu.

Phường, xã cũng được giao nhiệm vụ

Đối với học phí năm học 2025-2026, UBND các phường, xã phải quán triệt đến các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập về việc miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập theo Điều 15, Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, UBND các phường, xã được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời.

UBND cũng phải tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công để tạo thuận lợi tối đa cho người học.

Đồng thời, TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các phường, xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ và nghiêm túc thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thu chi tài chính.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Đại học Thủ đô Hà Nội cũng được giao thực hiện triển khai Nghị định số 238/2025/NĐ-CP theo đúng quy định; thực hiện rà soát mức thu học phí năm học 2025-2026 không vượt quá mức trần được quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.