Học sinh Huế tiếp tục nghỉ học ngày 3/11 để tránh lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thông báo học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học vào thứ Hai (3/11) do mưa lũ diễn biến phức tạp, mực nước tại các sông tiếp tục dâng cao.

Phố cổ Bao Vinh là một trong số những khu vực ghi nhận mực nước dâng nhanh. Hình ảnh chụp lúc 15h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế phát chiều nay, do mưa lũ diễn biến phức tạp, mực nước các sông tiếp tục dâng cao, học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học vào thứ Hai (3/11) để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đối với các trường ở vùng cao không bị ngập lụt, hiệu trưởng và lãnh đạo trung tâm được phép chủ động quyết định việc tổ chức dạy học phù hợp tình hình thực tế, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

Giáo viên, học sinh và lực lượng địa phương cùng tổng vệ sinh trường lớp sau lũ tại TP Huế ngày 1/11. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế.

Chiều 2/11, Huế tiếp tục có mưa lớn. Cùng thời điểm, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh và Quảng Trị chìm trong biển nước, người dân phải dàn ôtô kín đường để chống ngập.

Tại Huế, nước sông Bồ và sông Hương dâng trở lại, báo hiệu nguy cơ “lũ chồng lũ”. Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, địa phương sẽ còn mưa to đến rất to từ ngày 2 đến 8/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông.

Hôm qua, sau khi nước lũ rút, ngành Giáo dục và Đào tạo TP Huế đã khẩn trương triển khai công tác tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “nước xuống đến đâu, bùn theo xuống đó”. Mục tiêu là sớm ổn định điều kiện dạy và học, đảm bảo an toàn trường học và phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Các trường phối hợp với trạm y tế và trung tâm y tế địa phương tiến hành phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc, xử lý nguồn nước sinh hoạt, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Song song đó, ngành giáo dục tổ chức kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, bàn ghế, thiết bị dạy học, hồ sơ, sổ sách bị ảnh hưởng, phục hồi cơ sở vật chất để sớm đưa hoạt động giảng dạy trở lại bình thường.