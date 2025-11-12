Học sinh Lào sẽ được học tại trường biên giới của Việt Nam

Sau khi hoàn thiện công tác xây dựng hàng trăm trường nội trú tại các tỉnh biên giới, Việt Nam sẵn sàng đón học sinh tại Lào đến học tập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: VGP.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phosay Sayasone và đoàn công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó có nhiều trường tại các xã giáp Lào.

Qua đó, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới với Việt Nam sang học tại các trường học này.

Trước đó, vào sáng 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Nhà nước đã dự lễ khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên kế hoạch.

Theo kế hoạch, 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS sẽ được đầu tư xây dựng tại 248 xã biên giới.

Giai đoạn đầu, 100 trường được triển khai với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Đến nay, 28 trường đã khởi công, nhiều địa phương được khởi công loạt dự án với quy mô lớn như Hà Tĩnh ( 140 tỷ đồng ), Điện Biên ( 224 tỷ đồng ), Lạng Sơn ( 265 tỷ đồng ), Tuyên Quang ( 200 tỷ đồng )...

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp địa giới hành chính, cả nước có 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền với tổng số 248 xã biên giới đất liền.

Theo thống kê của các địa phương, 248 xã này có 956 trường phổ thông với quy mô 625.255 học sinh. Tổng số học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú theo thống kê sơ bộ là 332.019 học sinh, nhưng mới có gần 59.000 em đang học tại 22 trường phổ thông dân tộc nội trú và 160 trường phổ thông dân tộc bán trú.

Như vậy, còn hơn 273.000 học sinh (43,7% tổng số học sinh) có nhu cầu nhưng chưa được học tại các trường nội trú, bán trú.