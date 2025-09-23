Học sinh lệch chuẩn quá lớn, chỉ nhắc nhở sẽ 'rất khó'

Nhấn mạnh quan điểm bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, song Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn cách xử lý, nhất là với trường hợp "lệch chuẩn lớn".

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 23/9, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh giáo dục là lĩnh vực được xã hội rất quan tâm và nổi lên nhiều vấn đề.

Trong đó, ông Vinh băn khoăn về việc xây dựng văn hóa học đường. Theo ông, đây là vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống. Dù đã được triển khai, song ông Vinh nhấn mạnh cần nghiêm khắc hơn trong câu chuyện giáo dục đạo đức cho học sinh.

Ông nêu rõ Thông tư 19 do Bộ GD&ĐT mới ban hành, quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng "không xử phạt" mà chỉ thuần túy nhắc nhở.

Cụ thể, từ ngày 31/10, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay vì đình chỉ học có thời hạn như hiện nay.

"Trong một xã hội luôn có người này người kia, biện pháp chỉ có thuyết phục có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công sẽ tác động tiêu cực đến xã hội sau này", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội nói.

Nhấn mạnh quan điểm bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, song ông Vinh cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn cách xử lý, nhất là với trường hợp "lệch chuẩn lớn".

“Với những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn, nếu chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường thì rất khó”, ông Vinh nêu quan điểm.

Liên quan vấn đề về giáo dục phổ thông, ông Vinh nhìn nhận cũng có khá nhiều vấn đề, điển hình là tình trạng thừa - thiếu giáo viên và mục tiêu kiên cố hóa trường học. Những việc này cần giải quyết bằng biện pháp dài hạn.

Ông nhận định ngành giáo dục có thuận lợi rất lớn khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá, phát triển giáo dục, trong đó có giải pháp đầu tư kiên cố hóa trường học, xây dựng trường bán trú, nội trú ở các tỉnh biên giới.

Hay câu chuyện giải quyết thừa - thiếu giáo viên, trước đây nói vướng về thể chế, nhưng nay, Luật Nhà giáo đã được ban hành cùng 3 luật sửa đổi. Trong đó nêu rõ quyền về nhân sự đã được giao cho ngành giáo dục, nên không thể nói vướng do thể chế. Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần có giải pháp tập trung xử lý.

Về dạy thêm, học thêm, ông Vinh cho biết Bộ GD&ĐT đã có thông tư riêng quy định nội dung này. Năm đầu tiên, việc này đã thực hiện tốt nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau, như được chuyển từ hình thức dạy thêm này sang hình thức khác.

“Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần quan tâm xử lý việc này cho tốt, phải có giải pháp căn cơ hơn gắn với việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, ông Vinh góp ý. Theo ông, cần xử lý từ chuyện tổ chức dạy học trong trường, phương pháp thi và đánh giá học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng khi đánh giá một giai đoạn đào tạo của học sinh, đồng thời đánh giá chất lượng giáo dục để tìm ra khiếm khuyết và xử lý. Vì thế, ông Vinh đề nghị bộ tiếp tục quan tâm vấn đề này.