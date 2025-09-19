Học sinh lớp 7 giật tóc, nhấn đầu, hành hung cô giáo ngay trong lớp

Ngay trong lớp học tại trường THCS Đại Kim (Hà Nội), một nam sinh lớp 7 đã túm tóc, nhấn đầu giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn.

Học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip.

Sáng 19/9, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một giáo viên bị học sinh hành hung ngay trong lớp học. Theo cảnh được ghi lại, học sinh có hành vi giằng co, giật tóc, nhấn đầu giáo viên.

Đáng chú ý, dù chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp tỏ ra thờ ơ, không có hành vi can ngăn bạn học.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Định Công (Hà Nội) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim (phường Định Công).

Cụ thể, vào chiều 16/9, khi sắp đến giờ chuyển tiết, cô T.T.T.H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14) vào lớp để nhắc nhở học sinh. Trong quá trình này, cô H. nhìn thấy đồ chơi sắc nhọn, có thể gây nguy hiểm nên thu lại.

Tuy nhiên, học sinh L.G.B. đã yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi cho mình. Cô H. kiên quyết không trả lại, đồng thời giơ cao xa tầm với của em B. Song, em B. đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo xuống để giành lại đồ chơi.

Đồ chơi sắc nhọn được giáo viên thu lại. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo nhà trường, khi sự việc xảy ra, lớp trưởng đã can ngăn em B. (nhưng không thành), đồng thời nhắc các bạn kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô H. đã báo cáo hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu em B. xin lỗi cô H. trước tập thể lớp và yêu cầu các học sinh viết tường trình.

Trước câu hỏi "Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo", các học sinh cho biết do thấy bạn quá khích, cơ thể to béo nên "không thể làm gì".

Trong các ngày 16-18/9, nhà trường đã mời phụ huynh em L.G.B. đến làm việc. Gia đình và học sinh đã gửi lời đến cô H., đồng thời chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.

Cùng với đó, ban giám hiệu đã gặp gỡ cô H. để động viên tinh thần, đồng thời nhắc nhở học sinh về thái độ trong trường học.

Nhà trường cũng đang nhờ công an phường Định Công can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật.