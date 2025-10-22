Học sinh ở Đà Nẵng nghỉ học tránh bão số 12

Nhiều UBND phường trên địa bàn TP Đà Nẵng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đã có thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp để đảm bảo an toàn trong đợt bão số 12.

Bão số 12 sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng, gây mưa to, sóng mạnh. Ảnh: Moon Black.

Trong ngày 21/10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng ban hành công văn gửi UBND các phường, xã, đặc khu, cùng các trường, trung tâm và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học tư thục trên địa bàn, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 12.

Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị giáo dục cũng cần thường xuyên cập nhật diễn biến bão, thông báo kịp thời cho học sinh, phụ huynh và giáo viên để chủ động ứng phó. Chủ tịch UBND phường, xã và thủ trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết và báo cáo về sở.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường tư thục được khuyến khích chủ động tổ chức học trực tuyến nếu sinh viên không thể đến trường do mưa bão, sạt lở hoặc ngập lụt.

Thực hiện chỉ đạo trên, nhiều UBND phường như Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường, Thanh Khê thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển qua học trực tuyến.

Ở bậc học cao hơn, Cao đẳng Đà Nẵng thông báo cho sinh viên nghỉ học và triển khai phòng chống mưa lớn, ngập lụt.

Theo đó, sinh viên tất cả lớp chính quy, liên kết, văn hóa, ngắn hạn được nghỉ học trực tiếp tại trường kể từ ngày 22/10/2025 cho đến khi có thông báo mới và chuyển sang học trực tuyến theo hướng dẫn của giảng viên giảng dạy. Việc học online được áp dụng đối với các lớp đảm bảo đủ điều kiện tổ chức.

Nhà trường đồng thời lưu ý sinh viên nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống bão, lũ lụt, hạn chế ra ngoài khi mưa bão.

"Sinh viên ngoại trú có phương án trú tránh an toàn và thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý để được hỗ trợ. Những sinh viên lưu trú gần trường nếu thấy không an toàn thì vào trường để trú tránh", nhà trường thông báo.

Đại học Duy Tân cũng thông báo trước diễn biến phức tạp của bão số 12, nhà trường quyết định tổ chức cho sinh viên học trực tuyến từ 13h ngày 22/10 cho đến hết 23/10. Đến ngày 24/10, sinh viên trở lại học trực tiếp bình thường.

Đối với các lớp thực hành và các lớp không thể học trực tuyến, bao gồm lớp giáo dục thể chất, sinh viên sẽ được nghỉ học từ 13h ngày 22/10 đến hết ngày 23/10.

Bên cạnh việc giao địa phương quyết định hình thức học tập phù hợp trong điều kiện mưa bão, Sở GD&ĐT Đà Nẵng còn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và địa phương về phòng chống thiên tai; kiểm tra, bảo đảm an toàn tài sản, trang thiết bị và công trình trong khuôn viên trường học, đặc biệt là những nơi xuống cấp hoặc đang thi công.

Các cơ sở giáo dục cũng được giao nhiệm vụ chằng chống cây xanh, mái tôn, tường rào; kiểm tra hệ thống điện, dây cáp, trần quạt… để tránh nguy hiểm khi có gió mạnh, mưa lớn.

Đối với các khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập úng hoặc sạt lở, các trường phải đặt biển cảnh báo, di dời tài sản và tài liệu đến nơi an toàn, đồng thời phân công lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý và báo cáo sự cố.