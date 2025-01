Học sinh ở Hưng Yên sản xuất pháo nổ trái phép bị khởi tố

Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện 2 đối tượng (là học sinh) có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi sản xuất pháo nổ. Ảnh: bocongan.gov.

Theo thông tin từ Công an Hưng Yên, ngày 22/1, Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 2008, trú tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ) về hành vi sản xuất pháo nổ.

Trước đó, vào 23h30 ngày 16/01, Công an huyện Phù Cừ phối hợp với cùng Công an xã Nhật Quang kiểm tra, phát hiện tại nhà của Vinh có nhiều vật hình trụ tròn có màu sắc đỏ, trắng với kích thước khác nhau.

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận các vật hình trụ tròn trên là pháo nổ, nam sinh tự làm ra để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Kết quả giám định các vật hình trụ tròn thu tại nhà Vinh là 17,09 kg thuốc pháo và pháo nổ (sản xuất thủ công).

Sang ngày 17/1, tổ công tác thuộc Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an xã Đình Cao tuần tra trên đoạn đường thuộc thôn Đình Cao (xã Đình Cao), phát hiện một đối tượng cầm túi ni lông màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng khai nhận là Doãn Trung Cương (sinh năm 2008, trú tại xã Đình Cao). Trong túi ni lông chứa 194 vật hình trụ, đều là pháo nổ do Cương tự sản xuất để đốt trong dịp Tết.

Kiểm tra nơi ở của Cương, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều công cụ phục vụ việc sản xuất pháo.

Ngoài ra, Cương còn khai nhận đã tết hộ Nguyễn Đức Vinh (là bạn học cùng) một bánh pháo nổ. Trước đó, Cương cũng đã sản xuất và cho người chú họ 106 quả pháo nổ.

Dương đã tự giao nộp cho Cơ quan Công an 106 vật hình trụ, có kích thước 8x2 cm. Qua giám định, toàn bộ số vật hình trụ thu được có tổng khối lượng là 5,1 kg thuốc pháo và pháo nổ (sản xuất thủ công).

Được biết, Doãn Trung Cương và Nguyễn Đức Vinh đang là học sinh lớp 11. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an và các ngành chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng cứ đến đến thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo nổ trái phép.

Một số thanh thiếu niên, học sinh mua nguyên vật liệu và học cách chế tạo trên mạng xã hội rồi tự chế pháo nổ để sử dụng trái phép, gây ra hậu quả đáng tiếc.