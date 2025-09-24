Học sinh sẽ được tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình

Ngoài ra, học sinh còn được hỗ trợ trong nhiều khía cạnh khác như học tập, tâm lý, quan hệ xã hội, kỹ năng sống, hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp.

Từ tháng 10/2025, học sinh sẽ được tổ chức tư vấn, hỗ trợ ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là những nội dung được nêu trong Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, xác định rõ mục tiêu của công tác tư vấn là giúp học sinh phòng ngừa, nhận diện và tìm kiếm trợ giúp khi gặp khó khăn về học tập, tâm lý, quan hệ xã hội; rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần; hình thành thái độ ứng xử phù hợp, góp phần hoàn thiện nhân cách.

Bộ cho biết trong thời thời gian qua, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT đã tạo hành lang pháp lý cho công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học, góp phần giúp hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh được chú trọng và triển khai hiệu quả hơn. Nhờ đó, nhiều trường phổ thông đã hình thành mạng lưới trợ giúp, kịp thời hỗ trợ học sinh trước những nguy cơ gặp khó khăn về tâm lý - xã hội trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu nhân sự, cơ sở vật chất và kinh phí. Việc tồn tại song song hai thông tư với nội dung giao thoa cũng gây chồng chéo, khiến nhiều cơ sở giáo dục lúng túng trong thực hiện.

Trước thực tiễn này, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT nhằm hợp nhất, đồng bộ hóa quy định, tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh hoạt động tư vấn phải đảm bảo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo mật thông tin, tôn trọng sự tự nguyện và đặc điểm cá nhân, đồng thời khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Bên cạnh tư vấn trực tiếp tại trường, các cơ sở giáo dục có thể triển khai hình thức trực tuyến, kết hợp với truyền thông, chương trình phòng ngừa, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tư vấn, công tác xã hội và các hoạt động hỗ trợ phát triển khác.

Để triển khai hiệu quả, thông tư phân định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, Sở GD&ĐT và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc bố trí nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, tập huấn đội ngũ, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thành lập tổ hoặc bộ phận tư vấn, bố trí phòng tư vấn, phân công nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác tư vấn hàng năm, huy động nguồn lực hợp pháp để triển khai.

Người đứng đầu nhà trường cũng cần có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp giữa các bộ phận trong trường, giữa nhà trường với gia đình và xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

"Việc ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT là một bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách giáo dục, đặc biệt trong việc chăm lo đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của người học. Thông tư không chỉ tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn triển khai thời gian qua mà còn mở ra khuôn khổ pháp lý mới trong việc xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, nơi người học được đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ để trưởng thành toàn diện về tri thức, nhân cách và kỹ năng xã hội", Bộ GD&ĐT nhận định.