Học sinh THPT sẽ được học trước một số môn của Đại học Quốc gia TP.HCM

Thời gian tới, học sinh THPT có thể học trước một số học phần đại học trên nền tảng trực tuyến của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy.

Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến cho học sinh THPT học trước một số học phần. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra một số dự thảo quy định thí điểm trong công tác đào tạo, nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản và tạo sự đồng thuận trước khi ban hành chính thức. Mục đích của các dự thảo này là hướng đến đổi mới và đột phá trong công tác đào tạo tại trường

Ba dự thảo quy định đã được Đại học Quốc gia TP.HCM đề cập bao gồm: Xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC (Massive Open Online Course - khóa học trực tuyến mở đại chúng); đào tạo liên ngành.

Đáng chú ý, đối với quy định công nhận tín chỉ từ THPT qua MOOC, Đại học Quốc gia TP.HCM tin rằng hình thức này sẽ tạo cơ hội học tập sớm cho học sinh.

Học sinh THPT có thể học trước một số học phần đại học trên nền tảng trực tuyến của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy. Kết quả học tập sẽ được xem xét công nhận tín chỉ nếu đạt yêu cầu đánh giá và nếu học sinh trúng tuyển vào một trường thành viên.

Còn đối với quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, nhà trường cho biết phương án này sẽ giúp sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.

Với đào tạo liên ngành, các đơn vị thành viên có thể phối hợp xây dựng chương trình tích hợp, tổ chức giảng dạy và đồng cấp bằng. Mô hình này đòi hỏi minh bạch, tích hợp giữa các chuyên ngành và tuân thủ quy trình thống nhất, bao gồm cơ chế học phí và trách nhiệm pháp lý giữa các bên liên kết.

Bàn về các dự thảo nêu trên, PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhận định MOOC là hướng đi có ý nghĩa, nhưng cần gắn với vi học phần để tạo cơ sở pháp lý.

Khi MOOC được công nhận, sinh viên có thể tự chọn môn học. Việc này cũng phản ánh xu hướng lựa chọn của người học, giúp các trường thiết kế chương trình phù hợp và mở rộng mô hình liên trường.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng cần chú ý điều kiện tiên quyết giữa các môn học khi xây dựng quy định về khối học phần và vi học phần.

Ông kiến nghị có cơ chế linh hoạt công nhận tín chỉ, nhất là với học phần cơ bản, thực hành, thí nghiệm; đồng thời đề xuất thí điểm liên kết 2-3 trường cùng xây dựng chương trình chung để tận dụng nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất và phát huy sức mạnh hệ thống.

Các đại biểu của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đề xuất cơ chế đồng bộ công nhận vi học phần; quy định rõ hiệu lực giấy chứng nhận kết quả thi và việc công nhận tín chỉ cho học sinh THPT; xác định trách nhiệm giữa cơ sở chủ trì và phối hợp; đơn giản hóa thủ tục quy đổi môn học, xét duyệt qua hội đồng chuyên môn.