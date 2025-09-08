Học sinh tiểu học bị cướp vàng ngay trong ngày khai giảng

|
Đ.A.L. cướp vàng của học sinh tiểu học. Ảnh: Báo An Giang.
Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đ.A.L. (SN 1994, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản của học sinh, theo Báo An Giang.
Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 5/9, em N.K.Q. (SN 2015), học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du, đến Công an phường Long Xuyên trình báo bị một đối tượng lạ mặt cướp đôi bông tai vàng 18K trị giá khoảng 5 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên triển khai các biện pháp truy xét và đến sáng 7/9 đã bắt giữ Đ.A.L..
Tại cơ quan công an, L. khai nhận vào sáng 5/9, cô đã đi bộ vào trường Tiểu học Nguyễn Du tìm học sinh để cướp tài sản. Phát hiện em Q. đeo trang sức, L. đi theo rồi đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng lời lẽ hăm dọa và tháo đôi bông tai.
Bên cạnh đó, L. còn thừa nhận vào một ngày trước, cũng tại trường Tiểu học Nguyễn Du, cô đã cướp tài sản của một học sinh khác.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
