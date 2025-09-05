Học sinh TP.HCM cúi đầu cảm ơn bác tài nhường mình sang đường

Giữa dòng xe cộ đông đúc, anh Huỳnh Thông chấp nhận chậm vài phút giao hàng để dừng lại, nhường đường cho nhóm học sinh.

Khoảnh khắc tài xế TP.HCM nhường đường cho học sinh dù trễ chuyến hàng Hành động dừng xe, ra hiệu nhường đường cho học sinh của anh Huỳnh Thông không chỉ giúp các em sang đường an toàn mà còn khiến nhiều người dành lời khen.

Khoảng 9h sáng 4/9, khi điều khiển xe tải lưu thông trên đường Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), anh Huỳnh Thông (sinh năm 1987) thấy cảnh nhiều học sinh đứng bên lề đường, chần chừ không dám băng qua vì dòng xe cộ liên tục.

Lập tức, anh Thông chủ động giảm tốc độ, dừng xe giữa đường và ra hiệu cho các em đi qua. Các học sinh cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng sang bên kia đường an toàn.

“Lúc đó tôi đang chở hàng tới bãi, bị bên điều phối hối vì sắp trễ. Nhưng thấy các em đứng ngoài nắng chờ mãi, tôi nghĩ mình nên nhường trước. Mất thêm vài phút cũng không sao”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Là tài xế với 16 năm kinh nghiệm, anh Thông thường lắp camera phía sau xe để ghi lại tình huống trên đường, vừa làm bằng chứng khi xảy ra va chạm, vừa như một cách lưu giữ những kỷ niệm nghề nghiệp để chia sẻ trên mạng xã hội

Hành động nhường đường này nhanh chóng được chia sẻ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và yêu thích. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước hành động của anh: “Văn hóa nhường đường ở nước ta vẫn còn hạn chế, nhưng bác tài đã làm rất tốt”, “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

Trước sự lan tỏa bất ngờ, anh Thông khiêm tốn cho rằng đây chỉ là việc làm bình thường để đảm bảo an toàn cho học sinh. Anh cho biết đoạn đường này thường xuyên đông đúc, dễ xảy ra kẹt xe, đặc biệt vào buổi trưa và chiều.

“Qua hành động này, tôi chỉ mong mọi người khi tham gia giao thông hãy kiên nhẫn, để ý và nhường đường cho học sinh, người già hay phụ nữ. Chỉ cần một chút nhường nhịn, đường phố sẽ an toàn và văn minh hơn”, anh bày tỏ.