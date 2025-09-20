Học sinh trường chuyên 'hot' bậc nhất TP.HCM đọc gì ở trường?

Sáng 19/9, khi tiết học thứ 3, cũng là tiết học chính khóa cuối cùng của sáng thứ sáu, vừa kết thúc, khuôn viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trở nên rộn ràng hơn vì các học sinh bắt đầu tản ra theo từng nhóm để tham gia hoạt động yêu thích trong khuôn khổ tiết học tự chọn.

Tại ngôi trường chuyên "hot" hàng đầu tại TP.HCM, sau tiết học thứ 3 của ngày thứ sáu, học sinh sẽ được tham gia tiết học tự chọn. Với tiết học này, các em có quyền lựa chọn chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ về khoa học, văn hóa, kỹ năng..., hoặc đơn giản là lên thư viện đọc sách. 45 phút đọc sách của học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được gọi là "thời gian thực hành văn hóa đọc". Tại đây, học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, từ khối chuyên Văn cho đến khối chuyên Toán, đều tham gia cùng nhau như một lớp học thu nhỏ.

Được giao nhiệm vụ làm "host" cho buổi thực hành văn hóa đọc vào sáng 19/9, Huyền Thư, học sinh lớp 11 chuyên Anh 2, nhanh chóng phân chia các bạn theo nhóm 4 người. Để "làm nóng" không khí, nữ sinh đặt một số câu hỏi về sách, về các nhà xuất bản đang hoạt động tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, nữ sinh còn giới thiệu một cách trôi chảy về ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), đồng thời đề cập đến chủ đề của buổi đọc sách là "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh".

Dù là tiết tự chọn, không có giáo viên quản lý, học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn nghiêm túc với buổi đọc sách. Các em hào hứng giơ tay mỗi khi Huyền Thư đặt câu hỏi, thậm chí chủ động chia sẻ về những kiến thức, thông tin mà bản thân biết về sách và tác giả.

Được Huyền Thư giao nhiệm vụ đọc sách để làm thu hoạch, các học sinh nhanh chóng lật mở những trang đầu tiên. "Bài thu hoạch" mà các học sinh cần làm chính là tham gia mini game với loạt câu hỏi trắc nghiệm. Tất cả câu hỏi đều liên quan chủ đề của tiết đọc - học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian đọc sách không quá dài nhưng các học sinh vẫn chuyên tâm với từng trang sách, từng dòng chữ. Không khí thư viện nhanh chóng lắng đọng, chỉ có tiếng lật mở trang sách, thi thoảng xen lẫn tiếng thảo luận rất khẽ của các nhóm học sinh.

Bên cạnh không gian đọc sách là phòng tự học dành cho các học sinh có nhu cầu tra cứu tài liệu, làm bài tập. Một số học sinh không tham gia câu lạc bộ hay hoạt động thể thao, các em chọn lên thư viện để tự học thêm hoặc hoàn thành những bài tập còn dang dở.

Không gian thư viện của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa rộng hơn 300 m2 với hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ cho học sinh các khối chuyên của trường. Không chỉ là nơi đọc sách, thư viện còn là nơi để học sinh tra cứu tài liệu số, kết nối chương trình trực tuyến với các cơ sở giáo dục tại nước ngoài như Australia, Đài Loan (Trung Quốc).

Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, Thảo Tâm, học sinh lớp 11 chuyên Văn, đã có 3 lần tham gia tiết đọc sách tại thư viện trường. Ban đầu, nữ sinh chưa quen với việc đọc sách cùng các bạn. Nhưng khi đã quen dần, nữ sinh nhận ra điều thú vị của tiết đọc sách chính là có thể tìm được những người bạn có chung sở thích đọc, chung tác giả yêu thích. Đôi khi, nữ sinh cảm thấy 45 phút cho một tiết đọc sách vẫn không đủ vì em và các bạn có rất nhiều chủ đề để thảo luận cùng nhau.

Kết thúc buổi đọc sách, phần mini game của các học sinh cũng chính thức khép lại và tìm ra 5 quán quân đạt điểm cao nhất. Điều đặc biệt của tiết học tự chọn lần này là 5 học sinh nhận được phần quà và chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy Đặng Đông Phương - giáo viên bộ môn Vật lý, đồng thời là Ủy viên BCH Đoàn trường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Phương cho biết ngoài tiết đọc sách, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng có câu lạc bộ sách dành cho học sinh. Các hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là sinh hoạt đọc sách, giới thiệu chuyên đề hoặc giới thiệu văn hóa đọc dưới cờ. Sắp tới, trường dự kiến bổ sung nhiều đầu sách tiếng Anh về khoa học tự nhiên, sách về tư tưởng Hồ Chí Minh và có thể tổ chức một cuộc thi nhỏ về đọc sách vào đầu học kỳ 2 để tất cả học sinh cùng tham gia.

Khoảng cách lớn nhất giữa người với người chính là sự hiểu biết về thế giới. Rất ít người có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về bản chất để tìm ra hướng thay đổi đúng đắn. Vì con người chính là nhân tố quan trọng nhất để thay đổi thế giới, nên nếu bạn hiểu sai về mình, định hướng sai con đường mình đi thì thế giới sẽ thay đổi theo hướng bạn không mong muốn.

Lý giải sâu hơn về điều này, tác giả Thuỷ Mộc Nhiên trong Từ Thành Nhân Đến Thành Công đã thể hiện quan điểm cụ thể rằng: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ. Suy cho cùng, mọi vấn đề trên đời đều là vấn đề của con người, bao gồm tính cách, sự tu dưỡng và khuôn mẫu.