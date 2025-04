Hội bạn thân beauty blogger đời đầu đình đám ra sao sau 10 năm?

Trinh Phạm hiện có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 2 con ở TP.HCM. Sau khi kết hôn, cô mở rộng nội dung sáng tạo sang lĩnh vực lối sống, thời trang và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, tháng 6/2024, Trinh Phạm từng vướng ồn ào nói qua về công dụng khi quảng cáo sản phẩm, khiến người mua thất vọng. Vừa qua, cô cũng gây tranh cãi khi so sánh 2 chương trình giải trí Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai dưới quan điểm cá nhân. Ảnh: @trinh.phamm.