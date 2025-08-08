Hội bạn thân TikToker, rich kid Việt bị đồn nói xấu, cạnh mặt nhau

Là nhóm bạn nổi tiếng trên mạng xã hội, Lê Vi, Huyền Nguyễn, EVY, Lilthu, Lupita nhanh chóng có động thái phản ứng khi dính tin đồn nghỉ chơi.

Huyền Nguyễn hay Lê Vi (từ phải qua) là thành viên nhóm bạn thân nổi tiếng mạng xã hội.

Ngày 7/8, TikToker Huyền Nguyễn đăng tải video ngồi nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn thân tên "mean girls", trong đó thành viên Lê Vi diễn xuất như đang bị "ra rìa", đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Cùng ngày, Lupita (tên thật: Nguyễn Cao Kỳ Duyên) cũng chia sẻ video diễn lại hoạt cảnh với kịch bản thành viên Lê Vi nói xấu những người còn lại. Tuy nhiên, cuộc gọi nhóm riêng bị Lê Vi phát hiện.

Cả hai video nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Đây cũng được xem là động thái của nhóm bạn thân nổi tiếng mạng xã hội trước thông tin nhóm "nghỉ chơi", đặc biệt với lý do thành viên Lê Vi nói xấu những người còn lại. Đều mang tính mỉa mai, các clip này ngầm khẳng định mối quan hệ của cả nhóm vẫn tốt đẹp.

Nhóm bạn EVY, Linda, Huyền Nguyễn, Hanah Phạm (hàng trên, từ trái qua) và Lilthu, Lupita, Lê Vi (hàng dưới, từ trái qua) đều là các thành viên nổi tiếng.

Trước đó, tin đồn lan truyền từ bài đăng của một tài khoản trên nền tảng Threads, tuyên bố Lê Vi có những phát ngôn tiêu cực, thậm chí miệt thị ngoại hình những người bạn chung nhóm như Lilthu, Huyền Nguyễn, EVY, Linda khiến mối quan hệ rạn nứt.

Nhiều dân mạng cũng chỉ ra việc Lê Vi thường xuyên vắng mặt trong các buổi tụ tập của "mean girls" hay cả nhóm ít xuất hiện chung hơn trước.

Đặc biệt, thành viên Lilthu không theo dõi Lê Vi trên Instagram dù được đối phương bấm theo dõi.

Trong hai video phản ứng mới nhất, Lilthu cũng không xuất hiện với các bạn. Tuy nhiên, phản hồi một bình luận thắc mắc, Huyền Nguyễn cho biết TikToker sinh năm 1999 bận lịch trình riêng nên không thể tham gia.

Trên mạng xã hội, nhóm bạn thân gồm các thành viên Lê Vi, Huyền Nguyễn, EVY, Lilthu, Lupita nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "mean girls" do các thành viên tự đặt. Các cô gái đều theo đuổi phong cách cá tính, hiện đại, sở hữu lượng người theo dõi lớn.

Các thành viên "mean girls" thường xuyên tụ tập, du lịch chung.

Trong đó, Huyền Nguyễn là TikToker có 1,1 triệu follow, thường đăng tải các video về thời trang, phối đồ gợi cảm. EVY, Lupita có lần lượt 107.000 và 374.000 người theo dõi, nổi tiếng nhờ các video chia sẻ lối sống, làm đẹp.

Lê Vi có 679.000 người theo dõi, gây chú ý khi kinh doanh chuỗi cơ sở làm móng, nối mi và nước uống. Mới đây, cơ sở làm móng, nối mi của cô bị phàn nàn chất lượng dịch vụ tệ dù giá thành không hề rẻ. Sự việc ầm ĩ tới mức khiến Lê Vi phải trực tiếp đứng ra nhận lỗi, cho biết sẽ hoàn tiền cho khách hàng phàn nàn về dịch vụ.

Trong khi đó, Lilthu (tên thật Phạm Hồng Anh Thư) là rich kid nổi tiếng với danh xưng "tiểu thư chuỗi siêu thị lớn ở Đà Nẵng". Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có, sang chảnh.