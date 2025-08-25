Hội CĐV Hải Phòng gửi 100 triệu đồng ủng hộ Cuba

Sáng 25/8, ông Trần Tiến Dũng - chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng - đại diện trao số tiền 100 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ Hải Phòng để gửi đến nhân dân Cuba.

Ông Trần Tiến Dũng (áo trắng, bên phải) đại diện trao tiền quyên góp ủng hộ cho Hội chữ thập đỏ Hải Phòng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện fanpage "Hải Phòng tiếp lửa", một trong những trang thành viên của Hội cổ động viên Hải Phòng, cho biết: "Sau hai đợt quyên góp, số tiền nhận được là gần 100 triệu đồng. Anh Trần Tiến Dũng đã bù thêm phần còn lại cho tròn 100 triệu để gửi đến anh em Cuba".

Trước đó, chiều 19/8, trước thềm trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, trong khuôn khổ tranh hạng 3 giải bóng đá Đông Nam Á, hội cổ động viên gây chú ý khi đặt thùng tiền "ủng hộ Cuba" trước cửa SVĐ Lạch Tray.

Đây là hoạt động tiếp nối hành trình tiếp nối hoạt động thiện nguyện của hội. Trước trận, hội cũng đã cùng thống nhất sẽ dành số vé mời, khoảng vài trăm vé, mà hội được tặng để phát cho các cổ động viên đến ủng hộ tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận chiều 19/8, số tiền hội nhận được từ thùng tiền quyên góp là 31.180.000 đồng, thêm 1.500.000 đồng chuyển khoản, và tổng số tiền là 34.680.0000 đồng.

Thùng tiền ủng hộ Cuba ở sân Lạch Tray hôm 23/8.

Tối 23/8, trong trận giữa Hải Phòng với VPF Công An Nhân Dân trên sân Lạch Tray, hội cổ động viên tiếp tục đặt thùng tiền "ủng hộ Cuba". Lời kêu gọi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả tới sân cũng như các thành viên trong hội.

Đợt quyên góp lần 2 đã thu về hơn 64 triệu đồng, trong đó ông Trần Tiến Dũng ủng hộ 20 triệu đồng.

Những hình ảnh về thùng quyên góp của cổ động viên tại Hải Phòng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi vì tinh thần nhân ái.

Tính đến ngày 23/8, số tiền ủng hộ Cuba đã đạt hơn 370 tỷ đồng , vượt xa con số tối thiểu đặt ra là 65 tỷ đồng .

Trước đó, từ ngày 13/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" được phát động tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức trong 65 ngày, đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Những câu chuyện đẹp về việc chung tay ủng hộ Cuba cũng lan tỏa trên mạng, khiến người xem xúc động và tự hào. Trào lưu "thu phí thành viên" cũng lan tỏa khắp các fanpage, thay cho lời kêu gọi quyên góp tiền vào số tài khoản 2022, ngân hàng MB Bank để gửi đến người bạn thân thiết. Trong đó, câu chuyện người đàn ông được chuyển khoản nhầm vì trùng số tài khoản ủng hộ và đã trả lại tiền nhận nhiều lời tán dương.