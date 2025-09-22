Hối hả thay bàn ghế mới sau 'tối hậu thư' của chủ tịch TP.HCM

Trăm bộ bàn ghế đã được chuyển đến trường Tiểu học Vĩnh Tân và được cán bộ phường và lực lượng dân quân thay thế số bàn ghế đã cũ, hư hỏng.

Chiều muộn 22/9, cán bộ phường Vĩnh Tân cùng thầy cô giáo và lực lượng dân quân hối hả thay mới bàn ghế cho học sinh tại trường Tiểu học Vĩnh Tân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân, cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành thay mới 100 bộ bàn ghế đôi tại trường Tiểu học Vĩnh Tân. Mọi việc được hoàn tất để sáng mai các học sinh đến trường có thể sử dụng ngay.

Theo ông Lập, trường Tiểu học Vĩnh Tân chỉ thiếu 100 bộ bàn ghế đôi nên đã được phường và nhà trường chủ động trang bị.

Phòng học được thay bàn ghế mới.

Đối với tường và khung cửa tại phòng học đã xuống cấp, nhà trường sẽ sơn lại vào thời gian phù hợp, không làm ảnh hưởng đến giờ học của các em học sinh.

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ bàn ghế cũ đã được di chuyển ra ngoài. Số bàn ghế được đưa đến trường để thay thế là mới hoàn toàn, không phải chuyển đồ cũ từ cơ sở khác đến.

Trước đó, Tiền Phong đã có bài viết phản ánh nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tân xót xa khi nhìn thấy phòng học của con xuống cấp, bàn ghế cũ, mặt bàn bị bong tróc, chân bàn bị gỉ sét.

Ngoài ra, do khu vực đông dân cư, học sinh tăng cao sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhà trường phải bố trí 50 học sinh/lớp (quy định không quá 35 học sinh/lớp) nhưng vẫn thiếu phòng học. Do đó, nhà trường phải tạm thời sử dụng số bàn ghế cũ và 5 phòng học ở 2 dãy nhà cũ.

Bàn ghế được thay mới hoàn toàn.

Ngay sau khi báo phản ánh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo khẩn đến phường Vĩnh Tân và Trường Tiểu học Vĩnh Tân.

Sáng 22/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký văn bản chỉ đạo tổng rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường công lập trên địa bàn, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp gây bức xúc trong phụ huynh và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Dân quân phường tham gia hỗ trợ vận chuyển bàn ghế.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành rà soát, phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp, đồng thời tham mưu phương án xử lý tổng thể. Báo cáo phải trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9/2025, bao gồm cả kế hoạch sửa chữa cấp bách và đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh để tránh quá tải.

Văn bản nêu: “Đối với trường Tiểu học Vĩnh Tân, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 23/9/2025".

UBND các phường, xã, đặc khu được giao chủ động tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Việc rà soát, báo cáo các điểm trường có nguy cơ mất an toàn phải gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 25/9/2025.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn cho sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới trường học trong giai đoạn 2025-2030.