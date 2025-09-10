Hối hận vì 'chốt' mua nhà chỉ trong 2 ngày

Nóng ruột khi thấy nhiều bạn bè mua nhà trong cơn sốt nhà đất, Gio Navarro (Mỹ) cũng vội vàng xuống tiền song nhanh chóng cảm thấy hối hận, ước trở lại thời đi thuê.

Gio Navarro mua căn nhà giá 399.000 USD vì "FOMO" theo bạn bè.

Mùa xuân năm 2022, Gio Navarro (31 tuổi, làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng) quyết định ký hợp đồng mua một căn nhà ở Atlanta, Mỹ chỉ sau 48 giờ tham quan. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hối hận và muốn quay lại cuộc sống thuê nhà, thoát khỏi những chi phí và rắc rối đi kèm căn hộ 3 phòng ngủ, rộng khoảng 150 m2.

Sau gần một năm rao bán, Navarro vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào cho căn nhà đã mua với giá 399.000 USD . Anh thậm chí đã hai lần hạ giá, từ mức niêm yết 430.000 USD xuống còn 387.500 USD .

“Sở hữu nhà không hề 'màu hồng' như người ta vẫn ca ngợi", anh thừa nhận.

Theo The Wall Street Journal, Navarro là một trong những người Mỹ đã vội vã mua nhà giữa cơn sốt nhà đất thời kỳ dịch Covid-19, khi lãi suất vay thế chấp thấp đến mức ít ai từng thấy và mọi người đổ xô theo lối sống làm việc tại nhà.

Navarro cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) khi bạn bè đồng loạt mua nhà. Anh chọn được một căn hộ có bếp lát đá granite và đảo bếp sang trọng, nhưng lại mua đúng vào cuối chu kỳ bùng nổ giá, điều khiến anh về sau thất vọng.

Cụ thể, Atlanta đã trở thành biểu tượng của thời kỳ bùng nổ do đại dịch, khi dòng người đổ về khiến thị trường cực kỳ cạnh tranh và buộc nhiều người mua cảm thấy phải ra quyết định khẩn trương. Nhưng giờ đây, thị trường hạ nhiệt, khiến nhiều căn hộ nằm chờ bán lâu hơn.

Căn nhà của Navarro rộng khoảng 150 m2, có 3 phòng ngủ.

Theo công ty môi giới bất động sản Redfin, giá nhà ở khu vực Atlanta chỉ tăng khoảng 5% từ khi Navarro mua cho đến tháng 7 năm nay. Trong khi trong 3 năm trước đó, giá tăng vọt tới 51%, dù mức tăng khác nhau tùy từng khu phố.

Đợt hạ nhiệt mạnh mẽ này đang khiến một số người bán mắc kẹt với những ngôi nhà không còn phù hợp. Một số người phát hiện ra những vấn đề của căn nhà mà ban đầu họ không nhận thấy vì buộc phải mua gấp, trong khi những người khác phải trở lại văn phòng làm việc, muốn tìm nhà gần công ty hơn.

Với Navarro, chẳng bao lâu sau khi có nhà, anh nhận ra việc sở hữu một căn hộ cũng có những khó khăn riêng. Ngay từ đầu, anh đã chi tiêu nhiều hơn mình nghĩ: chi phí chăm sóc vườn bị đội lên, nhiều phòng cần trang bị nội thất dù anh nhận ra mình chỉ sử dụng khoảng 40% diện tích ngôi nhà.

Mỗi tháng, anh tốn khoảng 2.950 USD để duy trì ngôi nhà, bao gồm khoản vay thế chấp, bảo hiểm, điện nước và chăm sóc vườn. So với trước đây đi thuê, anh chỉ cần trả khoảng 1.200 USD .

Khoảng hai năm sau khi mua, Navarro còn bắt đầu ngửi thấy mùi cống rãnh. Anh phát hiện ra một đường ống chưa được nối với hệ thống thoát nước và phải chi hơn 13.000 USD để sửa, khắc phục các hư hỏng liên quan.

Navarro mong muốn trở lại cuộc sống đi thuê nhà sau sai lầm.

Navarro hy vọng có thể nhanh chóng thuê một căn hộ cùng bạn ngay khi bán được nhà. Tuy nhiên, anh và nhiều người mua nhà trong vài năm gần đây đang phải đối mặt với một thị trường nhà đất đã thay đổi đáng kể.

Thời kỳ đấu giá tranh mua và nhiều lời chào mua đã qua ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Lãi suất vay thế chấp cũng tăng mạnh, dù gần đây đã giảm xuống khoảng 6,5% từ mức đỉnh gần 8% vào cuối năm 2023. Con số này vẫn quá cao khiến việc sở hữu nhà không còn dễ tiếp cận đối với nhiều người, đặc biệt sau đợt tăng giá nhà chóng mặt trong vài năm qua.

Những người mua nhà như Navarro nhiều khả năng phải bán lỗ hoặc rơi vào tình trạng “âm vốn” thế chấp, tức là họ nợ nhiều hơn giá trị thực của căn nhà.

Navarro cho rằng có thể anh sẽ phải hạ giá niêm yết thêm một lần nữa. Anh hy vọng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi không còn phải trả khoản vay thế chấp.

Nhìn lại, chàng trai 31 tuổi ước bản thân không đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn từ bỏ ý định sở hữu nhà và hy vọng một ngày nào đó sẽ mua được một căn lớn hơn khi có vợ con.

"Lần tới, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ kỹ trước khi mua", anh nói.