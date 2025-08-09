Hối hận vì mua nhà ở tuổi 24

Ở tuổi 24, cô gái Mỹ mua căn nhà 245.000 USD chỉ để vài năm sau, cô nhận ra tài sản lớn nhất của mình không phải là bất động sản, mà là sự tự do.

Amarilis J. Yera đi bơi ở Đức.

Năm 24 tuổi, khi vẫn chưa thật sự hiểu rõ bản thân, Amarilis J. Yera dùng số tiền kiếm được từ blog cá nhân để mua căn nhà 245.000 USD ở bang Texas (Mỹ). Lúc ấy, cô tin rằng sở hữu nhà là con đường dẫn tới ổn định tài chính và hạnh phúc.

Ban đầu, Yera hào hứng khoe ảnh chìa khóa, tổ chức tiệc tân gia linh đình. Nhưng khi sự mới mẻ qua đi, những "vết nứt" bắt đầu lộ rõ, theo Insider.

Yera nhận ra mình đã chọn một nơi cách xa trung tâm Houston, xa khỏi những quán cà phê, cửa hàng nghệ thuật và cuộc sống sôi động mà trước đây cô yêu thích. Khoảng cách hơn một giờ lái xe khiến cô dần tách biệt với bạn bè, gia đình.

Ngoài ra, chi phí và công sức để duy trì căn nhà lớn hơn Yera tưởng. Ban đầu chỉ là sửa tay nắm tủ, sơn lại ngoại thất, nhưng sau đó là thay bình nước nóng, sửa mái dột, thông ống nước, tổng cộng hơn 3.000 USD .

Chưa kể thuế tài sản hàng năm 6.000 USD , hóa đơn mùa đông cao và có lần căn nhà của Yera mất điện hơn 3 tuần vì cây đổ.

Ngôi nhà mà Amarilis J. Yera đã mua.

Sống một mình trong căn nhà khi bạn bè cùng tuổi vẫn thuê trọ khiến Yera nhiều lần tự hỏi rằng liệu mình đã sai? Cô không thể đi nghỉ dài ngày vì lo nhà cửa, đường ống, bão tố. Cảm giác bị "mắc kẹt" dần lớn hơn niềm tự hào ban đầu.

Sau 2 năm đắn đo, Yera rao bán với giá 325.000 USD nhưng thị trường nguội lạnh, rớt xuống 280.000 USD vẫn không có người mua. Cuối cùng, cô chuyển sang cho thuê với giá 2.600 USD /tháng, đủ để cô chuyển ra nước ngoài.

Giờ đây, ở tuổi 30, Yera sống như một người du mục kỹ thuật số - những người làm việc từ xa (qua Internet) và thường xuyên di chuyển, không bị ràng buộc ở một địa điểm cố định - tại Berlin (Đức), còn căn nhà trở thành nguồn thu nhập ổn định.

Yera và người thuê có thỏa thuận khiến cả hai hài lòng. Họ có chỗ ở lâu dài, cô có tự do đi bất cứ đâu. Yera nhận ra, ở giai đoạn này của cuộc đời, điều cô cần không phải là một tài sản cố định, mà là sự tự do.