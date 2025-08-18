Hội nghị KOL toàn quốc không hoa tươi, dành kinh phí để ủng hộ Cuba

Với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ban tổ chức Hội nghị KOL nhận nhiều sự tán dương khi có ý tưởng "không hoa tươi để dành tiền ủng hộ người bạn Cuba".

Thiếu tướng Lê Xuân Minh tán dương ý tưởng "hội nghị không hoa để ủng hộ Cuba" của ban tổ chức. Ảnh: Tuấn Anh.

Sáng 18/8, Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL/KOC (người có sức ảnh hưởng/người tiêu dùng chủ chốt) tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội nghị được tổ chức tối giản, không hoa tươi. Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05 - gửi lời cảm ơn đến ý tưởng nhân văn của ban tổ chức khi không sử dụng hoa trang trí, dùng số tiền đó để làm thiện nguyện.

"Đặc biệt, kinh phí đó hôm nay sẽ được dành để ủng hộ người bạn thân thiết, dành nhiều tình yêu thương nhất cho những người bạn ở đất nước Cuba. Chúc cho hội nghị thành công, góp phần khơi nguồn cảm hứng, sức mạnh đoàn kết để đưa Việt Nam bước cao, bước xa trong kỷ nguyên số", Thiếu tướng Lê Xuân Minh bày tỏ.

Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hội nghị lần này hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy... cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Hội nghị KOL toàn quốc quy tụ nhiều gương mặt KOL/KOC nổi tiếng.

Bên cạnh các KOL, hội nghị cũng có sự góp mặt của cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đồng hành như Ngân hàng SHB, Ngân hàng MB… tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ các giải pháp thúc đẩy sức ảnh hưởng của KOL trên môi trường số.

Hội nghị sẽ là diễn đàn mở, nơi các KOL được chia sẻ hành trình trở thành “người dẫn dắt”, được lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng có góc nhìn tốt hơn khi lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.