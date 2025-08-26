Hơn 1,4 triệu xe Honda ở Mỹ bị điều tra vì lỗi động cơ

Từ hàng nghìn báo cáo lỗi động cơ, cơ quan quản lý của Mỹ đang xem xét sự cố trên hơn 1,4 triệu ôtô các thương hiệu Acura và Honda.

Theo Carscoops, văn phòng điều tra khiếm khuyết thuộc Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang xem xét hàng nghìn báo cáo lỗi động cơ trên nhiều dòng xe của Acura và Honda, bao gồm Acura TLX và Acura MDX, bên cạnh Honda Pilot, Honda Odyssey và Honda Ridgeline.

Cả 5 mẫu xe kể trên đều được trang bị động cơ V6 dung tích 3.5L và theo Carscoops, cơ quan quản lý đã nhận được 414 báo cáo về lỗi ổ trục thanh truyền. NHTSA cho rằng đây là con số đáng kể, do đó đang mở một cuộc đánh giá sơ bộ để xem xét phạm vi, mức độ nghiêm trọng của vấn đề tiểm ẩn, đồng thời đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan đến rủi ro mất an toàn.

NHTSA ước tính có hơn 1,41 triệu xe sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5L có thể phát sinh lỗi ổ trục thanh truyền tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng hoàn toàn khối động cơ.

Theo Carscoops, hàng nghìn chủ xe tại Mỹ đã phát hiện điều này. Bên cạnh 414 báo cáo gửi đến văn phòng điều tra khiếm khuyết của NHTSA, Honda Mỹ còn ghi nhận 2.598 sự cố khác, nâng tổng vụ việc lên hơn 3.000, đã bao gồm 7 vụ va chạm hoặc hỏa hoạn.

Đây không phải lần đầu tiên hệ thống truyền động trên Honda gặp sự cố. Hồi năm 2023, có gần 249.000 xe bị triệu hồi do lỗi sản xuất ở trục khuỷu động cơ, có thể khiến ổ trục thanh truyền bị mòn và kẹt sớm.

NHTSA lưu ý sự cố mới nhất không liên quan đến đợt triệu hồi nói trên. Kết quả điều tra sẽ được công bố sau, nhưng NHTSA cho biết sự cố lần này ảnh hưởng đến Acura MDX sản xuất trong giai đoạn 2016-2020 cùng với các xe Acura TLX đời 2018-2020.

Cơ quan của Chính phủ Mỹ cũng đang điều tra Honda Pilot 2016-2020, Honda Ridgeline 2017-2019 và Honda Odyssey 2018-2020.