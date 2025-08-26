Hơn 10 mẫu xe điện MG mới sắp ra mắt

Chỉ trong 2 năm, SAIC MG dự kiến đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho việc ra mắt và nâng cấp xe điện toàn cầu.

Thương hiệu xe du lịch MG thuộc sở hữu của SAIC sẽ tung ra 13 mẫu xe điện mới trong vòng 2 năm tới trên phạm vi toàn cầu, theo tiết lộ từ Tổng giám đốc thương hiệu. MG dự kiến đầu tư 10 tỷ NDT (tương đương 1,4 tỷ USD ) cho quá trình phát triển xe năng lượng mới, bao gồm nhiều dòng xe điện thuần pin (BEV), xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

MG vốn là một thương hiệu ô tô Anh quốc lâu đời, được tập đoàn quốc doanh Trung Quốc SAIC mua lại vào năm 2005. Kể từ đó, MG trở thành “đầu tàu xuất khẩu” của SAIC với 153.100 xe bán ra tại châu Âu trong nửa đầu năm 2025.

Ngược lại, tại Trung Quốc, thương hiệu này chỉ tiêu thụ 57.254 xe trong giai đoạn tháng 1-7/2025 (theo China EV DataTracker). Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sản phẩm năng lượng mới. MG hiện đã sẵn sàng để thay đổi tình thế.

Theo 21st Century News, Tổng giám đốc MG, ông Chen Cui, chia sẻ định hướng phát triển của thương hiệu. Ông cho biết các mẫu xe xăng MG vẫn có nhu cầu mạnh tại Trung Quốc, đặc biệt là mẫu sedan MG5, hướng tới giới trẻ và cộng đồng độ xe. Tuy nhiên, MG sẽ không chỉ dừng lại ở xe truyền thống, mà còn tập trung mạnh vào mảng xe năng lượng mới (NEV).

Ông Chen nhấn mạnh MG sẽ ra mắt 13 mẫu NEV toàn cầu trong vòng 2 năm, và chiến lược này không dựa trên giá rẻ. Thay vào đó, MG sẽ tận dụng công nghệ và chuỗi cung ứng của tập đoàn mẹ SAIC, đơn vị đang hợp tác phát triển xe điện cùng Audi (qua thương hiệu AUDI) và Huawei (qua thương hiệu Shangjie).

Chiếc đầu tiên trong chuỗi xe điện mới là MG4 EV biến thể hatchback. Ảnh: MG.

Các mẫu xe mới của MG sẽ bao gồm BEV, EREV và PHEV. Lãnh đạo hãng cũng tiết lộ kế hoạch đẩy mạnh giải pháp kết nối xe với Oppo và phát triển pin thể rắn bán phần. Tham vọng lớn nhất của MG là trở thành thương hiệu xe năng lượng mới Trung Quốc có tầm vóc toàn cầu. Để chứng minh cam kết, hãng sẽ rót 10 tỷ NDT ( 1,4 tỷ USD ) vào việc phát triển sản phẩm và công nghệ.

Sản phẩm đầu tiên đánh dấu bước chuyển sang chiến lược xe năng lượng mới là hatchback điện MG4 hoàn toàn mới. Xe đã bắt đầu nhận đặt trước tại Trung Quốc từ ngày 5/8 và sẽ ra mắt chính thức ngày 29/8. Phiên bản MG4 sử dụng pin thể rắn bán phần dự kiến ra mắt trước cuối năm nay.

MG4 có kích thước 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, trang bị một động cơ điện đặt sau với công suất 161 mã lực. Mức giá của MG4 dùng pin lỏng truyền thống dao động từ 73.800-105.800 NDT (tương đương 10.300- 14.760 USD ).