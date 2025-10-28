Hơn 10 năm chưa đổi thế hệ mới, Volvo XC90 có còn đủ sức thuyết phục?

|
Ra mắt vào tháng 9/2024, Volvo XC90 lại một lần nữa "lỡ hẹn" với những tín đồ của thương hiệu. Thay vì một phiên bản hoàn toàn mới để tăng tính cạnh tranh, bản nâng cấp này chỉ là lần facelift lần 2 của thế hệ thứ hai, vốn đã ra mắt từ năm 2015.
|
Thay vì chạy đua thiết kế, Volvo chọn cách để chiếc SUV "trưởng thành một cách đẹp đẽ" với thiết kế lưới tản nhiệt mới kết nối trực tiếp với cụm đèn Matrix "búa Thor".
|
Volvo XC90 giờ đây "bắt trend" với màn hình trung tâm cảm ứng 11.2 inch thay vì 9 inch như trước. Tuy nhiên, thiết kế màn hình tách rời khỏi bảng taplo có thể khiến một số khách hàng không hài lòng khi mất đi một phần tinh thần tối giản Scandinavia.
|
Điều này cũng không quá ảnh hưởng khi Volvo XC90 vẫn mang trong mình chất riêng với ốp nội thất gỗ Tần Bì đặc trưng và đặc biệt là cần số pha lê Orrefors, một điểm mà khách hàng sẽ không tìm thấy trên bản thuần điện EX90.
|
Volvo nhấn mạnh đến việc bảo vệ môi trường khi sử dụng chất liệu da nhân tạo Nordico với các tùy chọn đen Charcoal, kem Blond hoặc be Cardamom.
|
Với các phiên bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình 7 chỗ ngồi hoặc 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai thương gia, đi kèm tùy chọn da Nappa cao cấp.
|
Với hàng ghế thứ ba dựng thẳng, dung tích khoang hành lý đủ dùng với 356 L. Và khi gặp cả hai hàng ghế, thể tích của không gian này lên đến 1.856 L. Thông số trên phiên bản PHEV lần lượt là 316 L và 1.816 L.
|
Tại Singapore, Volvo XC90 phiên bản mới được phân phối với cấu hình động cơ mild-hybrid và plug-in hybrid. Với bản mild-hybrid B5 AWD, xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực.
|
Với hệ thống mild-hybrid 48 V, chiếc xe vận hành êm ái hơn ở nhiều dải tốc độ, cũng như tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài ra, xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn và tiện nghi vốn làm nên tên tuổi thương hiệu.
|
Trong khi đó, Volvo XC90 T8 AWD PHEV có công suất lên đến 455 mã lực. Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ Hybrid, Power, Pure, Off-road và Constant All-wheel Drive.
|
Xe được trang bị bộ pin 19 kWh, vốn có thể được sạc từ 0 lên 100% trong vòng 3 giờ thông qua nguồn 2 pha 16 A. Thông qua hộp số tự động 8 cấp Geartronic, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây.
|
Với XC90, Volvo đã cho thấy một thiết kế tốt có thể trường tồn với thời gian, miễn là nó vẫn phục vụ khách hàng một cách thông minh và hiệu quả. Tại Singapore, chiếc xe có giá từ 444.000 SGD (hơn 342.000 USD), đã bao gồm phí COE.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.