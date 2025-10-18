Hơn 100 người sập bẫy khi mua ‘bùa yêu’, ‘bùa làm ăn’

Công an Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng bằng chiêu rao bán “bùa yêu”, “bùa làm ăn”... do Bùi Văn Khiểm (NS 1996, trú tại xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán “bùa yêu”, “bùa làm ăn”, “bùa đòi nợ” trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn mới, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và mê tín của người dân để trục lợi bất chính.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook, Zalo có tên như “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”... thường xuyên đăng tải video hành lễ, quảng cáo “bùa yêu hiệu nghiệm 100%”, “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”.

Các đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để “làm lễ từ xa” và “chế tác bùa”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang để trốn tránh.

Cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm đầu là Bùi Văn Khiểm. Khiểm thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hành vi lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các dịch vụ “bùa yêu”, “làm phép tâm linh” trên mạng xã hội, bởi đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo hoặc kêu gọi chuyển tiền mập mờ, người dân cần lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.