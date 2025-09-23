Hơn 10.000 người tranh suất làm giáo viên tại TP.HCM

Các ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sẽ tiếp tục làm bài thi theo quy định để được công tác tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT và UBND TP.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức (Sở GD&ĐT TP.HCM) mới đây đã công bố danh sách 10.171 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và các đơn vị công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài 10.171 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, Hội đồng Tuyển dụng viên chức cũng đã thông báo danh sách 387 thí sinh không đáp ứng đủ điều kiện.

Thí sinh đủ điều kiện sẽ được triệu tập tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng vào ngày 27 và 28/9/2025. Thông tin chi tiết về phòng thi, ca thi, giờ thi và địa điểm thi đã được gửi đến từng ứng viên vào ngày 23/9.

Ở vòng 2 của kỳ tuyển dụng này, thí sinh bốc thăm đề thực hành và có 15 phút chuẩn bị nội dung trên phiếu chuẩn bị. Sau đó, mỗi người sẽ nộp phiếu cho ban kiểm tra và trình bày trong 15 phút, đồng thời trả lời câu hỏi (nếu có).

Nội dung dự thi yêu cầu thí sinh xác định mục tiêu giáo dục, thiết kế phương án và hoạt động dạy học, hình thành phẩm chất - năng lực cho học sinh, đồng thời nêu rõ phương pháp, kỹ thuật và đồ dùng dạy học.

Về dụng cụ, giấy tờ cần mang theo, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thí sinh cần mang theo căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh), 2 phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh và ký tên, bút, cùng các vật dụng theo quy định.

Đối với các môn đặc thù, thí sinh được phép mang nhạc cụ, họa phẩm hoặc sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (lớp 3, 4; lớp 6, 7, 8; lớp 10, 11) đã được UBND TP.HCM phê duyệt.

Ứng viên dự thi vị trí Tổng phụ trách Đội sẽ kiểm tra thêm nội dung chuyên môn phù hợp với văn bằng nghiệp vụ và kiến thức công tác Đội.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thêm ứng viên tuyệt đối không được mang điện thoại di động, máy tính, thiết bị ghi âm, phát sóng, lưu trữ dữ liệu hay tài liệu không liên quan.

Về trang phục dự thi quy định, sở yêu cầu ứng viên nữ mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi và quần tây; riêng giáo viên Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh mặc trang phục chuyên môn.