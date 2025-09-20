Hơn 100.000 xe Xiaomi SU7 gặp lỗi chế độ hỗ trợ lái

Chế độ tự lái trên mẫu xe ăn khách nhất của Xiaomi tiếp tục dấy lên lo ngại về an toàn, khi từng có tai nạn khiến người ngồi trên xe thiệt mạng.

Hệ thống quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) vừa đăng tải thông báo triệu hồi từ Xiaomi Automobile Technology, liên quan đến 116.887 xe điện SU7 Standard Edition sản xuất từ ngày 6/2/2024 đến 30/8/2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này đến từ tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2 trên cao tốc. Theo Xiaomi, trong một số tình huống đặc biệt, hệ thống có thể không nhận diện, cảnh báo hoặc phản ứng chính xác, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm nếu người lái không kịp can thiệp.

Đợt triệu hồi gồm 2 nhóm là gần 98.500 xe thuộc mã XMA7000MBEVR2 và hơn 18.400 xe mã BJ7000MBEVR2. Xiaomi sẽ khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm qua OTA miễn phí, đồng thời thông báo đến khách hàng qua tin nhắn và ứng dụng di động.

Đáng chú ý, hồi cuối tháng 3, một vụ tai nạn khiến 3 sinh viên đại học tử vong khi chiếc SU7 được cho là đang chạy ở chế độ lái tự động. Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của công nghệ tự lái. Đợt triệu hồi lần này được xem là phản ứng trực tiếp của Xiaomi, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị siết chặt tiêu chuẩn bắt buộc đối với xe cấp độ 2.

Trước đó, Xpeng cũng phải triệu hồi mẫu P7+. Việc liên tiếp xuất hiện các đợt triệu hồi cho thấy ngành xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn minh bạch hơn về an toàn sản phẩm.