Hơn 105.000 xe Ford Mustang gặp lỗi rò nước

Sự cố có thể khiến đèn không hoạt động, hoặc tiếp tục sáng dù xe đã tắt máy.

Theo Carscoops, Ford vừa phát đi lệnh triệu hồi tiếp theo, ảnh hưởng đến 105.441 xe Mustang do nước tràn vào có thể làm hỏng một số đèn chiếu sáng. Đợt mới nhất nâng tổng số xe Ford cần được triệu hồi tại Mỹ trong vài ngày qua lên hơn 1,27 triệu xe, ảnh hưởng bởi 5 sự cố khác nhau.

Hơn 105.000 xe Ford Mustang nói trên được sản xuất trong giai đoạn 2024-2025. Tài liệu triệu hồi cho biết “nước có thể tràn vào mô-đun điều khiển ở thân xe và gây mất kết nối với đèn chiếu sáng bên ngoài”. Điều này có thể khiến đèn ở biển số, đèn xi-nhan và đèn hậu không hoạt động.

Từ tháng 4, Ford đã bắt đầu nhận biết về sự cố này khi nhóm phát triển nhận thấy một chiếc Mustang gặp sự cố đèn pha. Nhà sản xuất ôtô Mỹ mở một cuộc điều tra, nhận được nhiều yêu cầu bảo hành trong đó khách hàng báo cáo vấn đề về đèn chiếu sáng nội thất, ngoại thất và cạn bình ắc-quy do nước tràn vào xe.

Ford cũng đã phát hiện rò rỉ tại nhiều vị trí do sử dụng chất bịt kín không đúng cách. Dù nhận biết những chiếc Ford Mustang gặp vấn đề, nhà sản xuất ôtô Mỹ vẫn cho đóng lại cuộc điều tra ban đầu, lập luận rằng số xe này đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và tỷ lệ nước xâm nhập ở mức thấp.

Ford cũng cho rằng trên thực tế, chỉ có vài xe bị rò rỉ, do đó nhà sản xuất ôtô này cảm thấy “các biện pháp ngăn chặn” là đủ để giải quyết.

Sau đó, Ford đã buộc phải mở lại cuộc điều tra khi nhận thấy rõ ràng nước xâm nhập có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến, ảnh hưởng đến tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Ford cho biết đã nhận được 69 yêu cầu bảo hành, 17 báo cáo hiện trường liên quan đến sự cố này.

Vấn đề được xác định do các đường nối thân xe ở phần trên nắp ca-pô và góc kính chắn gió phía dưới đã không được bịt kín đúng cách, xuất phát từ hoạt động bơm keo thủ công và bằng robot đã không diễn ra đồng đều. Điều này cho phép nước xâm nhập vào cấu trúc thân xe, chảy vào mô-đun điều khiển.

Sự cố sẽ làm đèn báo rẽ bên và đèn hậu nhấp nháy liên tục. Đèn cũng có thể tiếp tục sáng sau khi xe tắt máy, khiến ắc-quy cạn kiệt.

Ford cho biết các đại lý sẽ kiểm tra, bịt kiến đường nối ở thân xe nếu cần thiết. Kỹ thuật viên cũng sẽ tiến hành kiểm tra mô-đun điều khiển và thay thế khi cần.