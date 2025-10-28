Hơn 140 bị cáo hầu tòa trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội).
Liên quan đến vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman ở Hà Nội, những người bị đưa ra xét xử có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, người đã nghỉ hưu, cán bộ và cả người nước ngoài.
5 bị cáo bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).
Trong số 136 người bị truy tố tội "Đánh bạc", có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).
|Theo cáo buộc, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman (số 40 Cát Linh, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
|Sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.
|Ngày 4/2-22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.
|Tổng số tiền đã được sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
Hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, King Club… đến phiên tòa
Vụ án trong giai đoạn truy tố có 4 bị cáo bỏ trốn bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã, trước phiên xét xử, 2 bị cáo Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, ở Ninh Bình), Lê Văn Thành (SN 1987, ở Hà Nội) ra đầu thú. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 12/11/2025.