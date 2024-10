Hơn 180 cảnh sát đồng loạt kiểm tra các vũ trường, quán bar trá hình

Vào lúc 0h17 ngày 20/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, 4 tổ công tác với hơn 180 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh trá hình vũ trường, bar, beer club tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), gồm: Adm, Kosho, Vip Lounge, Nation và đã phát hiện hàng loạt vi phạm.

Tiến hành test nhanh 625 trường hợp (trong đó có 135 nhân viên), cơ quan chức năng đã phát hiện 17 nam và 7 nữ dương tính với chất ma túy.

Công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh trá hình quán bar, vũ trường.

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 6 đối tượng nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 đối tượng tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bịch ma túy, 1/4 viên thuốc lắc. Lực lượng công an cũng tạm giữ 32 bình sử dụng shisha, 36 hộp shisha (trong đó có 4 hộp đã sử dụng); 21 bình khí (nghi vấn khí N2O), 507 bong bóng dùng để chứa khí N2O (bóng cười), trong đó có 87 bong bóng đã sử dụng; 69 chai rượu chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kiểm tra công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh trên, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm, như: cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ hoặc không đồng bộ; đưa phương tiện vào lưu thông khi chưa được kiểm định; che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện phòng cháy và chữa cháy...

Công an thu giữ các vật chứng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ, để xử lý vi phạm tại các cơ sở trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, beer club trá hình trong thời gian tới.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.