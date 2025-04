Hơn 32% sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp loại xuất sắc

Trong số gần 1.300 sinh viên tốt nghiệp chính quy đợt 1/2025, 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi.

Gần 1.300 sinh viên Ngoại thương tốt nghiệp trong đợt này. Ảnh: FTU.

Thông tin trên được Đại học Ngoại thương (Hà Nội) công bố trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025, diễn ra vào sáng 6/4.

Ở đợt 1 năm nay, trường trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.300 sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Trong số đó, 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt gần 80%.

Đại học Ngoại thương cho biết phần lớn các sinh viên trong đợt tốt nghiệp này đã hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm. Trong đó, 23 tân cử nhân đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu được nhận giấy khen và huy chương từ nhà trường.

Các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt mà còn đạt được những thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn và tài năng trong và ngoài nước, trong công tác đoàn - hội và trong rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng...

Điển hình như sinh viên Trần Thiên Hương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, tốt nghiệp với GPA 3,98/4, kết quả rèn luyện toàn khóa đạt 92,71/100.

Sinh viên Lê Thị Thanh Nhàn, viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, tốt nghiệp với GPA 3.93/4, điểm rèn luyện 96/100. Nữ sinh từng giành huy chương vàng, bạc, bằng khen giải nhất, nhì toàn quốc kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh môn Đại số năm 2022, 2023, 2024.

Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ tốt nghiệp đợt 1/2025 của Đại học Ngoại thương sáng 6/4. Ảnh: FTU.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương, bày tỏ sự tự hào với kết quả này. Các tân cử nhân đã xuất sắc tốt nghiệp sớm so với lộ trình học tập thông thường (4 năm).

Thầy cho biết đây là lứa học sinh đặc biệt nhất trong lịch sử 65 năm của trường khi gần 4 năm trước, các em dự lễ khai giảng và học trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19.

“Những khó khăn đã không làm các em chùn bước, mà ngược lại, đã tôi luyện bản lĩnh và tiếp thêm động lực để các em vươn lên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết”, PGS.TS Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Thầy cũng nhắn nhủ học trò hãy nhìn nhận trách nhiệm xã hội như một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và phát triển bản thân. Các em hãy dám bước qua vạch an toàn để tự do khám phá, tự do khác biệt, tự do thất bại trên hành trình của mình, bởi mỗi thử thách là cơ hội để trưởng thành...

Hàng năm, Đại học Ngoại thương luôn thuộc nhóm trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi cao nhất. Năm học trước, ở đợt tốt nghiệp 2, tỷ lệ sinh viên xuất sắc và giỏi chiếm gần 73,2%, đợt 1 là 82,6%.