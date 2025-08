Hơn 360 nhân viên Đại học Stanford mất việc, lỗi do TT Trump?

Đại học Stanford vừa thông báo đã sa thải hơn 360 nhân viên. Nguyên nhân bắt nguồn từ các chính sách tài trợ liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại học Stanford sa thải hơn 360 nhân viên. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang của các trường đại học vì nhiều lý do, bao gồm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine phản đối chiến dịch của Israel tại Gaza, các sáng kiến về biến đổi khí hậu, chính sách về người chuyển giới và các chương trình đa dạng, công bằng, hòa nhập...

Trong một thông báo gửi tới truyền thông, đại diện Stanford cho biết: "Stanford đang trong quá trình cắt giảm ngân sách. Tuần trước, nhiều khoa và đơn vị đã cắt giảm nhân sự. Tổng cộng có 363 trường hợp bị sa thải".

Theo KQED, 363 nhân viên này làm việc tại các vị trí như hành chính, nghiên cứu, truyền thông, thư viện, tiếp thị và dịch vụ sinh viên. Theo danh sách, các nhân viên tại trường Y cũng bị ảnh hưởng, song đội ngũ giảng viên sẽ không bị tác động nhiều.

Trong thư gửi Sở Phát triển Việc làm của bang vào ngày 31/7, bà Elizabeth Zacharias, Trưởng phòng Nhân sự của Stanford, cho biết việc sa thải sẽ có hiệu lực từ ngày 30/9 đến 1/11.

Thông tin này được đưa ra sau tuyên bố nhà trường sẽ cắt giảm 140 triệu USD ngân sách chung cho năm học tới, với lý do "tài chính gặp nhiều khó khăn do những thay đổi chính sách liên bang".

Bà Zacharias chỉ ra rằng việc chính phủ cắt giảm ngân sách nghiên cứu và kế hoạch tăng thuế quỹ tài trợ sẽ gây ra những hậu quả đáng kể đến ngân sách. Bà cũng nêu thêm các yếu tố khác như chi phí vận hành tăng, sự thay đổi trong nguồn tài trợ và những thay đổi về chương trình đã góp phần vào quyết định sa thải.

Được biết, quỹ tài trợ của Stanford trị giá khoảng 37,6 tỷ USD . Trước đây, quỹ này bị đánh thuế 1,4% hàng năm trên thu nhập đầu tư. Tuy nhiên, theo dự luật của Tổng thống Donald Trump, mức thuế này sẽ tăng lên 8%.

Hiệu trưởng Jonathan Levin và Phó hiệu trưởng Jenny Martinez đã gửi một thông báo đến cộng đồng trường, bày tỏ sự tiếc nuối: "Đây là hành động khó khăn, ảnh hưởng đến những đồng nghiệp và bạn bè đáng quý, những người đã đóng góp cho Stanford".

Phía nhà trường cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ và phúc lợi cho những nhân viên bị sa thải, bao gồm tiền trợ cấp thôi việc dựa trên số năm làm việc, chi trả phí bảo hiểm trong 3 tháng và hỗ trợ tìm việc làm mới.

Trong thông báo hồi tháng 6, ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục đóng băng việc tuyển dụng nhân viên mới. Việc tuyển dụng giảng viên có thể diễn ra, nhưng với tốc độ chậm hơn bình thường.

Trước đó, chính quyền Trump cũng đã đóng băng hơn 330 triệu USD tài trợ cho Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Chính phủ cáo buộc UCLA đã không ngăn chặn động thái thù địch đối với sinh viên Do Thái và Israel, sau khi các cuộc biểu tình bùng nổ ở trường học. Lãnh đạo UCLA đang chuẩn bị đàm phán với chính quyền để giải quyết vấn đề này.

Một số trường đại học lớn khác cũng đã phải nhượng bộ. Đại học Columbia đồng ý trả hơn 220 triệu USD , Đại học Brown sẽ trả 50 triệu USD để giải quyết các cuộc điều tra tương tự. Trong khi đó, cuộc đàm phán với Đại học Harvard vẫn đang tiếp tục.

Các nhà hoạt động về quyền đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tự do học thuật và tự do ngôn luận trước các hành động này của chính phủ.

Chính quyền Trump cáo buộc các trường đại học cho phép chủ nghĩa bài Do Thái diễn ra trong các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, những người biểu tình, bao gồm một số nhóm Do Thái, lại cho rằng chính phủ đã đánh đồng việc họ chỉ trích các hành động quân sự của Israel với chủ nghĩa bài Do Thái.