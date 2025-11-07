Hơn 40 người ở TP.HCM đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Chiều tối 6/11, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm ở phường Hạnh Thông phải nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc, 3 trường hợp diễn tiến nặng.

Nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn. Ảnh minh họa.

Chiều 7/11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 22h ngày 6/11, đơn vị đã tiếp nhận rải rác khoảng 40 trường hợp vào cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân trong độ tuổi 8-83 tuổi, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Qua khai thác thông tin ban đầu các bệnh nhân đều ăn bánh mì tại một xe bánh mì vỉa hè cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, trước khi xuất hiện triệu chứng. Sau khi thăm khám và xử trí ban đầu, 38 trường hợp ổn định, được cho xuất viện và hướng dẫn theo dõi, điều trị tại nhà.

Hai bệnh nhân còn lại sức khỏe chưa ổn định, được nhập Khoa Nội Tiêu hóa để theo dõi. Hai trường hợp này được đánh giá ở mức độ bệnh vừa, có dấu hiệu nhiễm trùng ruột. Sau một ngày điều trị, tình trạng đã cải thiện và dần ổn định.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương phối hợp xác minh nguyên nhân.

Một bệnh viện tư nhân ở khu vực lân cận thông tin từ tối 6/11, đơn vị cũng tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại khoa Cấp cứu. Số ca vẫn đang tăng và đơn vị này đã lập báo cáo sơ bộ gửi Sở Y tế TP.HCM để tổng hợp.