Hơn 6,5 triệu người trải nghiệm triển lãm '80 năm có một'

Chị Hà Phương (37 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai 12 tuổi yêu thích robot nên đòi bố mẹ đưa đi triển lãm. Cậu bé thích thú khi được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian trưng bày Vingroup ở sảnh 3. Với em, đây là trải nghiệm khó quên bởi lần đầu tiên thấy robot có thể chào cờ, vẫy tay… giống hệt con người. Du khách nhí còn hào hứng với robot hình chó tại gian hàng của Bộ Công an. Nhiều khách tham quan cũng tranh thủ chụp hình bên mẫu xe Lạc Hồng chống đạn của VinFast - một trong những gian hàng đông khách từ sáng đến tối.