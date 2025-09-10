Hơn 6,5 triệu người trải nghiệm triển lãm '80 năm có một'

|
Những ngày này, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) rực rỡ sắc đỏ - vàng. Từng đoàn gia đình, nhóm bạn trẻ trong đồng phục áo cờ sao vàng nối dài trải nghiệm loạt tiện ích và trò tương tác tại khu triển lãm rộng 90 ha. Hòa vào dòng người từ khắp tỉnh thành và quốc tế, chị Ninh (46 tuổi) cùng con gái Linh (17 tuổi) háo hức đến Đông Anh tham quan, sau khi xem nhiều video review trên mạng xã hội. Vừa đặt chân đến VEC, gia đình chị nhanh chóng xếp hàng để vào trong.
Gần 2 tiếng chờ đợi không làm giảm đi sự háo hức, trái lại càng khiến khoảnh khắc “xuyên không” trở nên đặc biệt hơn. Khi giọng Bác Hồ vang lên từ chiếc loa đặc biệt, chị Ninh xúc động nói: “Quá chân thực, như thể tôi đang được sống lại không khí Quảng trường Ba Đình lịch sử vào đúng ngày 2/9/1945”.
Không khí ấy tạo nên sự giao thoa đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại. Người lớn tìm lại ký ức, lớp trẻ thêm niềm tự hào và động lực để trân trọng, tiếp nối truyền thống. Triển lãm vì thế không chỉ là nơi tham quan, trải nghiệm, mà còn trở thành cầu nối thế hệ, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong mỗi người.
Sảnh trung tâm triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” gây ấn tượng với sân khấu bán thực cảnh 1.500 m2, ứng dụng hiệu ứng 4D ánh sáng, khói lửa, âm thanh, tái hiện chiến trường từ Điện Biên Phủ đến ngày thống nhất. Không gian xoắn ốc gợi nhớ thành Cổ Loa, dẫn dắt qua 8 phân khu lịch sử kết hợp trưng bày và trình diễn. Bên cạnh đó là media tour, tọa đàm, giao lưu nhân chứng, giúp khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, sống lại hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng.
Tại khu trưng bày VTV ở sảnh 8, khách tham quan có thể hóa thân thành MC trong trường quay ảo với màn hình LED lớn, thử dẫn Chuyển động 24h hay Dự báo thời tiết. Trải nghiệm thêm phần hấp dẫn với kính VR nhập vai diễu binh, check-in cùng background “xịn” và nhận clip kỷ niệm để chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người còn dừng chân bên chiếc camera cổ “ngựa trời”, cảm nhận chặng đường dài VTV đã đi qua.
Tại sảnh 2, khán giả tập trung đông ở khu trung tâm dữ liệu quốc gia để theo dõi màn trình diễn 3D mapping, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt cùng loạt thông tin thú vị về đất nước qua từng giai đoạn. Hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và hình ảnh hòa quyện mang đến trải nghiệm thị giác sống động, tạo cảm giác “như đang ở trong không gian ấy”, đồng thời nâng cao tính tương tác và cảm xúc cho người xem.
Chị Hà Phương (37 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai 12 tuổi yêu thích robot nên đòi bố mẹ đưa đi triển lãm. Cậu bé thích thú khi được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian trưng bày Vingroup ở sảnh 3. Với em, đây là trải nghiệm khó quên bởi lần đầu tiên thấy robot có thể chào cờ, vẫy tay… giống hệt con người. Du khách nhí còn hào hứng với robot hình chó tại gian hàng của Bộ Công an. Nhiều khách tham quan cũng tranh thủ chụp hình bên mẫu xe Lạc Hồng chống đạn của VinFast - một trong những gian hàng đông khách từ sáng đến tối.
Nhiều gian trưng bày ghi nhận hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tổ chức cho cán bộ, học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập. Anh Hùng (47 tuổi, Nam Định) chia sẻ: “Chúng tôi đưa cả đoàn 40 người lên Hà Nội tham quan. Đi hết một vòng mới thấy đất nước thay đổi nhiều, rất đáng tự hào”.
Bên cạnh Nhà Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời, Nhà triển lãm Khối A cũng là điểm nhấn quan trọng của triển lãm. Đây là đại sân khấu của 12 ngành công nghiệp văn hóa, trải rộng từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật, thiết kế đến du lịch, thể thao, công nghệ giải trí. Khu vực này còn là nơi tổ chức hoạt động bên lề như trình diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ, chiếu phim ngắn…
Chị Thanh Hương (32 tuổi, Hà Nội) nhận xét: “Tôi rất thích khu thời trang và thiết kế. Không gian được dàn dựng đẹp mắt, thể hiện nỗ lực đưa sản phẩm văn hóa Việt vươn tầm quốc tế”. Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng (25 tuổi, TP.HCM) cho rằng Nhà triển lãm Khối A giúp mở mang kiến thức về công nghiệp sáng tạo: “Trải nghiệm ở đây khiến tôi nhận thấy văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là ngành kinh tế thực sự”. Triển lãm Thành tựu Đất nước mở cửa đến hết ngày 15/9, là cơ hội chiêm ngưỡng, khám phá và lưu giữ dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của đất nước trước kỷ nguyên mới.