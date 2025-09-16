Hơn 625.000 thí sinh đậu đại học, cao đẳng đã xác nhận nhập học

Số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477, tăng gần 14% so với năm 2024.

Số thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tăng gần 14% so với năm 2024.

Bộ GD&ĐT cho biết năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học.

Kết thúc đợt xét tuyển chung, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477, trong đó, riêng khối đại học là 613.335 em, tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% trong khi đó năm 2024 là 16,4%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tuyển sinh năm 2025 cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm hướng tới mùa tuyển sinh 2026 đảm bảo, công bằng, minh bạch hơn.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, năm 2026, cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xét tuyển.

Trong đó, việc chuyển đổi số và ứng dụng AI cần được chuẩn bị kỹ, sớm và có quy định cho các trường đại học để hệ thống có thể vận hành trơn tru.

Bên cạnh đó, không cần thiết thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển, điểm chuẩn có thể ở các thang khác nhau theo tiêu chí từng phương thức đánh giá để tuyển được thí sinh tốt nhất theo các phương thức khác nhau.