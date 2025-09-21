Hơn 800 xe Ford Territory tại Việt Nam có thể bị rơi giá đỡ trụ lái

Mối hàn không được thực hiện chính xác có thể khiến giá đỡ trụ lái bị tách rời khỏi khung xương táp-lô, thậm chí ngăn túi khí bên tài bung ra.

Ford Việt Nam vừa phát đi lệnh triệu hồi với 816 xe Ford Territory tại Việt Nam, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023 tại nhà máy của hãng ở tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng.

Trên các xe Ford Territory nói trên, giá đỡ trụ lái có thể bị tách rời khỏi khung xương táp-lô do mối hàn không chính xác. Trong trường hợp giá đỡ trụ lái bị tách rời, người dùng sẽ cảm thấy khó điều khiển phương tiện, trong số ít trường hợp sẽ không thể điều khiển phương tiện.

Sự cố này vì thế làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương cho người dùng. Ford Việt Nam cho biết việc trụ lái bị tách rời cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, có khả năng ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế, dẫn đến tăng nguy cơ chấn thương.

Ford Việt Nam cho biết đã ủy quyền các đại lý thực hiện kiểm tra, gia cố bổ sung và thay thế nếu cần thiết để khắc phục sự cố này. Toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện miễn phí với các xe Ford Territory thuộc diện bị ảnh hưởng.

Hiện, Ford chưa ban hành hướng dẫn ngừng lái xe liên quan đến đợt triệu hồi này của Ford Territory. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ đề nghị khách hàng liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn khắc phục sớm nhất có thể.

Thời gian thực hiện dự kiến ít hơn nửa ngày làm việc. Ford lưu ý các đại lý có thể thực hiện lưu xe lâu hơn, tùy thuộc kế hoạch sửa chữa ở từng cơ sở.

Tại Việt Nam, Ford Territory là một trong số các mẫu xe được hãng cho lắp ráp tại nhà máy nội địa. Ford Territory định vị trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh Mazda CX-5, Kia Sorento, Hyundai Tucson, Honda CR-V và các mẫu xe khác như VinFast VF 7, Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5...

Mẫu SUV cỡ C của Ford vừa ra mắt bản nâng cấp gần đây, hiện có 3 phiên bản và được bán với giá 762-896 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8, Ford Territory bán được 7.036 xe tại Việt Nam, đứng thứ nhì về doanh số ở phân khúc SUV cỡ C.