Hôn nhân của các con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

  • Thứ năm, 30/10/2025 08:33 (GMT+7)
Các con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thường có chuyện tình yêu, hôn nhân kín tiếng. Tiên Nguyễn, con gái út của tỷ phú, không công khai bạn trai cho đến gần ngày cưới.

Tối 29/10, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tiên Nguyễn - gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip hậu trường chụp ảnh cưới cùng hôn phu ngoại quốc. Bộ ảnh được thực hiện tại London (Anh) với phong cách sang trọng, do nhà tổ chức sự kiện người Italy Anna Frascisco đạo diễn, được đăng tải trên tạp chí Elle. Ảnh: charlottewisephotography/Instagram.
Theo giới thiệu của tờ tạp chí, Tiên Nguyễn là fashion influencer có sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu Việt, còn hôn phu của cô - Justin Cohen - hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Cặp đôi chọn ghi lại dấu mốc lễ đính hôn bằng bộ ảnh lãng mạn ở châu Âu. Ảnh: charlottewisephotography/Instagram.
Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group). Cô thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang tại Paris, Milan hay London, là gương mặt quen thuộc trong giới thời trang cao cấp. Ảnh: charlottewisephotography/Instagram.
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 8 người con. Với người vợ đầu - bà Cristina Serrano (quốc tịch Philippines), ông có 6 người con gồm Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Sau đó, ông kết hôn với bà Lê Hồng Thủy Tiên, có thêm 2 người con là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Trong hình là ông Jonathan Hạnh Nguyễn chụp ảnh cùng người vợ thứ hai. Ảnh: APEA.
Louis Nguyễn (Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983) là con trai thứ hai của tỷ phú. Năm 2012, anh kết hôn cùng Tăng Thanh Hà, "ngọc nữ" của điện ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ chung sống, vợ chồng Louis Nguyễn - Hà Tăng có 3 con: Richard, Chloe và Mason. Gia đình hiện sống trong biệt thự tại TP.HCM, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm hạnh phúc trên mạng xã hội. Ảnh: hathanhtang/Instagram.
Phillip Nguyễn (Nguyễn Phi Long, sinh năm 1986) cũng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Anh nên duyên với người mẫu Linh Rin (Ngô Phương Linh, sinh năm 1993) vào năm 2023. Cặp đôi đón con gái đầu lòng là bé Caroline Nguyễn (tên thân mật là Cà Rốt), trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Vợ chồng anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, thể hiện sự hòa hợp giữa hai người vừa làm kinh doanh, vừa vun đắp tổ ấm. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Stephanie Nguyễn, con gái lớn của tỷ phú với người vợ đầu, đã kết hôn cùng chồng là Martin Uy, doanh nhân trong ngành dịch vụ. Họ có chung một bé gái tên Sofia (7 tuổi). Cô thường chia sẻ những câu chuyện nhỏ về hành trình làm mẹ và cách nuôi dạy con trên trang cá nhân, thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Ảnh: stephsnguyen/Instagram.
Trong khi đó, Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999) - con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - được cho là đang hẹn hò với bạn gái Marie Trâm Anh (sinh năm 2002). Đầu năm 2023, Hiếu Nguyễn và Trâm Anh mới công khai chuyện hẹn hò, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng thành viên trong gia đình. Dù kín tiếng trên mạng xã hội, Trâm Anh thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết của gia đình, thân thiết với mẹ và chị gái bạn trai. Ảnh: Instagram.

Rich kid Tiên Nguyễn sắp cưới

Nửa đêm 29/10, Tiên Nguyễn bất ngờ tung video hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh) bên hôn phu người ngoại quốc. Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào năm sau.

Hoàng Hoàng

Hot girl Nghệ An khoe ảnh cưới

Chỉ ít ngày sau khi đăng ảnh đi đăng ký kết hôn, Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp quê Nghệ An, tung loạt ảnh trước cưới, hé lộ hôn lễ diễn ra cuối năm nay.

