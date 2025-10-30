Hôn nhân của các con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 8 người con. Với người vợ đầu - bà Cristina Serrano (quốc tịch Philippines), ông có 6 người con gồm Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Sau đó, ông kết hôn với bà Lê Hồng Thủy Tiên, có thêm 2 người con là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Trong hình là ông Jonathan Hạnh Nguyễn chụp ảnh cùng người vợ thứ hai. Ảnh: APEA.