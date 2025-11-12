Hơn nửa tấn pháo hoa nổ được giao dịch qua mạng xã hội

Từ việc bắt giữ đối tượng ban đầu, Công an Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra, phát hiện và triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ qua mạng xã hội liên tỉnh, bắt nhiều đối tượng, thu giữ hơn 500 kg pháo các loại.

Ngày 12/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị phát hiện, triệt xóa thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, đầu tháng 10/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 2000) trú tại xã Tiên Thăng, TP Hà Nội có hành vi bán pháo nổ trên không gian mạng, nên Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Đối tượng vận chuyển pháo lậu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị bắt giữ (tháng 11/2025).

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, đến ngày 29/10 đã có đủ cơ sở để tiến hành bắt giữ Đỗ Minh Trí. Khám xét tại nhà riêng, cơ quan Công an thu giữ 56,3 kg pháo nổ; 19,26 kg thuốc pháo và 198 m dây cháy chậm.

Mở rộng điều tra, lực lượng chắc năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) là người đã bán pháo cho Trí, thu giữ 83,3 kg pháo nổ các loại.

Tiếp tục đấu tranh, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ thêm Nguyễn Thị Lệ (SN 1988) và Lê Hoài Phương (SN 1976) cùng trú tại xã Cửa Tùng; Đoàn Thanh Trì (SN 1988, trú tại xã Hiếu Giang), Nguyễn Văn Tặng (SN 1990, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về hành vi buôn bán, vận chuyển pháp nổ, thu giữ 260 kg pháo nổ các loại.

Công an Hà Tĩnh khen thưởng cho các đơn vị phá án.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuân (SN 1987, trú tại phường Thuận Giao, TP.HCM), thu giữ 68 kg pháo hoa nổ; Nguyễn Sỹ Cường (SN 1977, trú tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An), thu giữ 20 kg pháo các loại. Đến nay, tổng số pháo thu giữ là 510 kg.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 7/11 cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Thị Lệ về hành vi "Buôn bán hàng cấm". Khởi tố 2 bị can Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Cũng trên địa bàn Hà Tĩnh, đầu tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 3 đối tượng khác khi đang vận chuyển, tàng trữ 170 kg pháo nổ các loại. Theo đó, Công an xã Can Lộc đã phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ Đặng Đình Thuận (SN 1991, trú tại xã Tùng Lộc) khi đang điều khiền xe taxi BKS 38F-003.25 chở theo 2 khối pháo loại 49 quả.

Mở rộng điều tra, Công an xã Can Lộc đã thu giữ tại nhà của Phan Văn Sơn (SN 1999, trú tại xã Tùng Lộc), Hoàng Thị Hân (SN 1988) và Hoàng Bả Lan (SN 1964) cùng trú tại xã Đồng Lộc, thu giữ 100 khối pháo các loại. Tổng trọng lượng các loại pháo thu giữ trong vụ việc là 170 kg.