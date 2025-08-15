Honda bán pin ICON e:, giá xe đội thêm gần 10 triệu đồng

Bên cạnh chương trình thuê pin dài hạn, người dùng ICON e: nay có thể mua lại bộ pin đang thuê.

Honda vừa công bố chính sách bán lại pin đang thuê của mẫu xe máy điện học sinh ICON e: đối với các khách hàng đã mua ICON e: và sử dụng dịch vụ thuê pin dài hạn từ thương hiệu. Bộ pin bán ra chính là pin đang lắp trên xe của khách hàng trong gói thuê hiện hành.

Giá niêm yết của pin khoảng 9,8 triệu đồng.

Mức giá pin chính xác sẽ phụ thuộc vào chi phí thuê pin trước đó của khách hàng đã thanh toán, thời gian sử dụng pin thực tế từ trước hay khấu hao giá trị pin. Để có thể biết giá bán của pin theo xe, người dùng cần đến cơ sở HEAD chuyên kinh doanh xe điện để làm thủ tục và được tư vấn.

Bộ pin nặng 10 kg bên dưới sàn xe ICON e: có giá bán lẻ gần 10 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước đây, khách hàng mua ICON e: có thể lựa chọn các gói thuê linh hoạt theo từng tháng hoặc gói nhiều tháng tùy nhu cầu, chi phí dao động 3,5-4,2 triệu đồng/năm.

Với gói thuê pin 6 tháng, khách thuê được tặng thêm một tháng sử dụng pin miễn phí. Bên cạnh chi phí thuê pin theo tháng, khách hàng cũng cần chi thêm 2 triệu đồng tiền cọc được giữ xuyên suốt quá trình thuê pin.

Bộ pin được lắp trong cốp chiếc ICON e: là gói pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah. Vỏ pin bằng nhôm, mặt trên có tay nắm cao su, các đèn chỉ báo để theo dõi trạng thái sạc, đạt chuẩn chống nước IP67. Phạm vi hoạt động của ICON e: khoảng 71 km mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm nội bộ.

Honda ICON e: có giá 26,4 triệu đồng. Như vậy nếu muốn sở hữu mẫu xe máy điện này kèm pin, giá của xe có thể tăng lên tối đa là 36,2 triệu đồng.