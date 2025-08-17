Honda bị kiện vì động cơ i-VTEC

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Honda bị kiện tập thể tại Mỹ vì động cơ i-VTEC.

Theo Carscoops, các vụ kiện gần đây tại Mỹ cáo buộc một số mẫu ôtô sử dụng động cơ i-VTEC dung tích 1.5L và 2.0L của Honda có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Nguyên đơn cho rằng các động cơ này khó có thể chịu được tỷ số nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng nắp máy và tiềm ẩn nhiều sự cố khác có thể gây thiệt hại lớn cho chủ xe.

Một trong những cáo buộc cho rằng gioăng nắp máy trong các động cơ 4 xy-lanh này dễ bị nứt. Khi đó, dung dịch làm mát có thể đọng lại trong các rãnh của nắp xy-lanh. Nguyên đơn cho rằng việc thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, bó kẹt hay thậm chí bốc cháy nếu nghiêm trọng hơn.

Chủ xe còn cho rằng đã nhìn thấy khói trắng từ ống xả, có thể là chỉ dấu của việc chất làm mát rò rỉ vào piston và đang cháy.

Dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu máy cũng có thể dẫn đến việc ăn mòn các chi tiết bên trong. Các nguyên đơn cho rằng Honda đã từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, ngay cả khi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

Theo đơn kiện tập thể, những động cơ tương tự trên ôtô Honda thường được kỳ vọng duy trì độ tin cậy ít nhất 200.000 dặm, tương đương gần 322.000 km. Tuy nhiên, khách hàng Mỹ cho rằng điều này không đúng, và tuổi thọ động cơ đã bị rút ngắn.

Những mẫu xe được nhắc đến trong vụ kiện tập thể ở Mỹ bao gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic đời 2016-2022, Honda CR-V đời 2017-2022, Acura RDX đời 2021-2022 và Acura TLX đời 2019-2022. Các nguyên đơn khởi kiện Honda vì vi phạm bảo hành, kiếm tiền bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Carscoops, đây không phải lần đầu tiên động cơ i-VTEC 1.5L của Honda bị kiện tập thể. Hồi năm 2024, một vụ kiện được đệ trình tại tiểu bang California cáo buộc động cơ này có hệ thống làm kín và làm mát không đủ, có thể khiến dung dịch làm mát rò rỉ vào trong động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt và mất công suất.