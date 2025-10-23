Honda chốt lịch ra mắt mẫu xe đối đầu Yamaha PG-1 tại Việt Nam

Mức giá cho mẫu xe chơi tới từ Honda khi được phân phối chính hãng có thể dao động gần 100 triệu đồng.

Trên trang mạng xã hội của Honda Việt Nam, hình ảnh nhá hàng cho mẫu xe máy mới đã xuất hiện cùng dòng chữ "coming soon 25/10". Dựa trên hình ảnh cùng nhiều nguồn tin, mẫu xe sắp ra mắt nhiều khả năng là Honda CT 125, dòng xe trail có thiết kế kiểu địa hình.

So với bản concept từng xuất hiện từ năm 2019, chiếc CT 125 được tinh chỉnh một số chi tiết về thiết kế, nâng cấp hệ thống phanh và khác biệt cả về số đo.

Sức mạnh động cơ trên mẫu xe có thể được giữ tương tự chiếc Super Cub C125 với động cơ xy lanh đơn 4 kỳ làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9 mã lực, mô men xoắn cực đại 10,8 Nm.

Hiện chưa rõ mẫu xe mới sẽ có giá khoảng bao nhiêu. Tại các đại lý tư nhân, CT 125 từng được bán dưới dạng nhập khẩu với giá hơn 100 triệu đồng. Dù được phân phối chính hãng, nhiều khả năng giá của CT 125 cũng không thể thấp hơn 80 triệu đồng do mẫu xe đàn anh C125 cũng đã có giá khoảng 86,29 triệu đồng.

Đây sẽ là cái tên thường được đặt lên bàn cân cùng Yamaha PG-1 (35 triệu đồng) vừa được nâng cấp dù cách biệt lớn về giá.