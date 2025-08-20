Honda City tăng trưởng nóng, vẫn khó cản đường Toyota Vios

Toyota Vios đang trên đường bảo vệ thành công danh hiệu sedan cỡ B bán chạy nhất. Honda City có nỗ lực, còn Hyundai Accent ngày càng hụt hơi.

Phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh số 3.544 trong tháng 7, tăng trưởng hơn 37% so với tổng doanh số 2.579 xe đạt được ở kỳ báo cáo liền trước.

Dù tình hình chung có vẻ khả quan, nhóm sedan cỡ B trên thực tế chỉ có 3 đại diện Nhật Bản tăng trưởng dương về doanh số ở kỳ báo cáo tháng 7. Trong đó, lượng tiêu thụ Honda City đã tăng gần 4 lần so với tháng cuối quý II.

City tăng trưởng nóng, Vios vẫn dẫn đầu

Báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy Honda City bán được 1.181 xe cho khách Việt trong tháng 7. Khi đặt cạnh số liệu bán hàng 319 xe ở kỳ báo cáo liền trước, doanh số Honda City đã ghi nhận đợt tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ đầu năm.

Dù vậy, Honda City vẫn chưa thể thêm một lần trở thành cái tên dẫn đầu phân khúc sedan giá rẻ. Báo cáo của VAMA cho biết Toyota Vios bán được 1.213 xe tại Việt Nam trong tháng 7, dẫn đầu phân khúc đồng thời là sedan cỡ B duy nhất góp mặt trong top 10 xe bán tốt nhất.

Honda City tăng trưởng nóng, Toyota Vios vẫn dẫn đầu phân khúc Doanh số sedan cỡ B tại Việt Nam trong tháng 7 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Toyota Vios Honda City Hyundai Accent Mazda2 Mitsubishi Attrage Kia Soluto

xe 1213 1181 504 440 184 22

Phần còn lại của phân khúc, duy nhất Mitsubishi Attrage sở hữu doanh số tốt hơn kỳ báo cáo liền trước. Mẫu sedan cỡ B nhập khẩu Thái Lan bán được 184 xe cho khách Việt.

Hyundai Accent tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn tại Việt Nam, doanh số đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Trong tháng 7, mẫu sedan cỡ B thương hiệu Hàn Quốc sở hữu doanh số 504 xe, đứng thứ ba phân khúc sau Toyota Vios và Honda City.

Mazda2 bán được 440 xe cho khách Việt, còn doanh số cùng kỳ của Kia Soluto cũng giảm nhẹ về mốc 22 xe.

Xe Hàn ngày càng đuối

Phân khúc sedan giá rẻ từng là một trong những "chiến trường" khốc liệt nhất của cuộc chiến xe Hàn-Nhật tại Việt Nam.

Trong quá khứ, Hyundai Accent thường xuyên có thể so kè doanh số với 2 đối thủ Nhật Bản, gồm Toyota Vios và Honda City.

Đại diện Hàn Quốc cũng từng lên ngôi đầu doanh số phân khúc sedan cỡ B vào năm 2023. Doanh số 17.452 xe khi ấy thậm chí đưa Hyundai Accent trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì toàn thị trường Việt, chỉ sau Mitsubishi Xpander.

Hyundai Accent chật vật trong phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: TC Motor.

Ngay cả khi chịu thua trước Toyota Vios hồi năm ngoái, Hyundai Accent cũng không để đối thủ Nhật Bản tạo ra khoảng cách doanh số quá lớn. Sau 12 tháng của năm 2024, Toyota Vios bán được 14.210 xe, còn doanh số lũy kế của Hyundai Accent là 13.538 xe.

Dù vậy ở thời điểm hiện tại, Hyundai Accent nói riêng và xe Hàn nói chung đang gặp khá nhiều khó khăn trong phân khúc sedan cỡ B. Tính đến hết tháng 7, Hyundai Accent chỉ đứng thứ ba về doanh số lũy kế, còn Kia Soluto gần như chắc chắn sẽ là cái tên bán chậm nhất.

Hyundai Accent thực ra không phải là một mẫu xe "ế" tại Việt Nam. Mẫu sedan cỡ B này từng vài lần dẫn đầu doanh số toàn phân khúc, nhưng sự thiếu ổn định là nguyên nhân khiến Hyundai Accent đến lúc này xem như đã đứng ngoài cuộc đua trở thành cái tên bán chạy nhất.

Giai đoạn tháng 2-4 là ví dụ tiêu biểu cho màn trình diễn thất thường của Hyundai Accent trên thị trường xe Việt. Mẫu sedan cỡ B Hàn Quốc tạo đáy doanh số hồi tháng 2, xác lập đỉnh doanh số ngay kỳ báo cáo tiếp theo trước khi một lần nữa giảm mạnh lượng tiêu thụ.

Hyundai Accent thiếu tính ổn định Diễn biến doanh số Hyundai Accent trong 7 tháng đầu năm (Số liệu: TC Motor) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

xe 530 455 1049 568 638 553 504

Doanh số trồi sụt trong vòng 7 tháng qua cũng khiến Hyundai Accent đánh mất vị thế "con gà đẻ trứng vàng" cho thương hiệu ôtô Hàn Quốc tại Việt Nam. Hiện, Hyundai Tucson mới là mẫu xe bán chạy nhất, doanh số đạt 4.340 xe từ đầu năm.

Quay trở lại với phân khúc sedan giá rẻ, Hyundai Accent gần như đã "dâng" chiến thắng cho Toyota Vios dù thị trường chỉ mới bước qua tháng thứ 7. Toyota Vios hiện tích lũy được doanh số 6.478 xe từ đầu năm và đang tạm dẫn đầu, còn Hyundai Accent bán được 4.297 xe, đứng thứ ba phân khúc.

Điện hóa - áp lực mới cho sedan Hàn?

Toyota Thái Lan vừa xác nhận sẽ chính thức ra mắt Toyota Vios HEV tại xứ chùa vàng vào ngày 21/8 tới đây. Ở nhóm sedan cỡ B, khách hàng Thái Lan cũng đã có sẵn các tùy chọn hybrid khi mua Honda City.

Nhiều khả năng 2 mẫu sedan Nhật Bản này cũng sẽ sớm có phiên bản hybrid tại Việt Nam, tương tự những diễn biến hiện tại ở xứ sở chùa vàng.

Honda City ở Thái Lan đã có phiên bản hybrid, tiếp theo sẽ là Toyota Vios. Ảnh: Paultan.

Trong trường hợp Toyota Vios và Honda City được bổ sung phiên bản hybrid, áp lực dành cho các đại diện Hàn Quốc trong phân khúc này sẽ ngày càng lớn.

Tạm chưa bàn đến khả năng thu hút khách hàng nhờ công nghệ hybrid, việc Toyota Vios và Honda City có thể tăng phiên bản sẽ ít nhiều giúp doanh số các mẫu xe này được cải thiện. Trong khi đó, Hyundai Accent nếu không thay đổi vẫn sẽ chỉ cung cấp 4 phiên bản thuần xăng, phần nào giới hạn lựa chọn của khách Việt.

Chưa rõ chiến lược điện hóa tiếp theo của Hyundai tại Việt Nam, tuy nhiên khi ra mắt Santa Fe thế hệ mới hồi tháng 9/2024, hãng xe Hàn Quốc đã loại bỏ tùy chọn động cơ hybrid.

Danh mục sản phẩm ôtô du lịch Hyundai vì vậy đang không có mẫu xe lai xăng-điện nào. Đây là lý do thật khó để kỳ vọng Hyundai Accent sẽ được lắp hệ truyền động hybrid nhằm tăng khả năng cạnh tranh với Honda City, Toyota Vios trên đường đua doanh số cũng như điện hóa.

Kết quả cuộc đua doanh số phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam trong năm nay gần như đã ngã ngũ. Nỗ lực từ Honda City hay Hyundai Accent sẽ khó có thể cản đường "cựu vương", và Toyota Vios nhiều khả năng thêm lần nữa trở thành sedan giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam.