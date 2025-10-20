Honda Civic RS và BYD Seal 5, cùng là hybrid nhưng khác biệt ra sao?

Cả 2 đều được quảng cáo là 2 mẫu sedan tiết kiệm nhiên liệu với động cơ lai, tuy nhiên Civic e:HEV RS và Seal 5 khác nhau thế nào?

BYD vừa mang chiếc Seal 5 đến thị trường Việt, định vị trong phân khúc sedan cỡ C. Đây được coi là chiếc xe gầm thấp plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên trong phân khúc, cạnh tranh cùng một vài cái tên quen thuộc, trong đó nổi bật là Civic e:HEV RS.

Cả 2 mẫu xe đều được đánh giá nổi bật với hệ truyền động hybrid, nhưng đặt lên bàn cân, chúng có gì khác biệt?

Honda Civic thể thao, BYD Seal 5 lịch lãm

Honda Civic e:HEV RS sở hữu kích thước tổng thể là 4.681 x 1.802 x 1.415 mm, chiều dài cơ sở là 2.735 mm. Trong khi đó, số đo của BYD Seal 5 lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm. Seal 5 có chiều dài và chiều ngang trội hơn so với Civic, hứa hẹn không gian nội thất rộng hơn.

Honda Civic e:HEV RS có thiết kế thể thao. Ảnh: Phúc Hậu.

Civic HEV và Seal 5 mang 2 phong cách riêng biệt. Mẫu sedan từ Nhật Bản giữ nét thể thao quen thuộc của dòng RS với lưới tản nhiệt đen, logo RS màu đỏ ở góc phải, nối cùng đèn LED mảnh.

Hốc gió cỡ lớn ở cản trước giúp tăng thêm tính khí động học, kết hợp cùng các đường cắt xẻ đủ để bất kỳ ai nhìn qua cũng cảm nhận được sức thể thao trên mẫu sedan.

Ngược lại, Seal 5 thiên về sự mềm mại, thanh lịch. Xe sở hữu mặt ca lăng nổi bật với các đường viền chrome, đèn LED dạng mảnh.

Các đường nét ở đầu và đuôi của Seal 5 đều được bo tròn, dù có điểm nhấn với ducktail nhưng vẫn không làm mất nét công nghệ quen thuộc trên các mẫu xe Trung Quốc.

BYD Seal 5 hiện đại và mềm mại hơn với các chi tiết bo tròn. Ảnh: Phong Vân.

Dàn chân của Civic hybrid ăn điểm với mâm 18 inch, đi cùng hệ thống treo liên kết đa điểm ở phía sau. Trong khi đó, mâm của Seal 5 có kích thước 17 inch và sử dụng treo dầm xoắn. Điểm khác biệt này giúp Civic cho khả năng bám đường, đặc biệt khi vào cua ổn định hơn so với Seal 5.

BYD Seal 5 ngập tràn công nghệ

Không gian nội thất của Civic e:HEV RS cho thấy rõ kiểu thiết kế hướng về người lái khi khoang lái được làm dạng cockpit. Các đường chỉ đỏ chạy dọc viền ghế ngồi hay táp lô càng nhấn mạnh tính thể thao của mẫu xe Nhật Bản.

Trái ngược với Civic e:HEV RS, Seal 5 sở hữu thiết kế khoang lái tối giản nhưng ngập tính Trung Quốc với khu vực táp lô uốn lượn nhẹ, đơn sắc. Các nút chức năng hoặc được tích hợp vào màn hình trung tâm cỡ lớn, hoặc được gia tăng kích thước đặt toàn bộ ở khu vực yên ngựa.

Đương nhiên vì là một mẫu PHEV từ Trung Quốc, phanh tay truyền thống cũng được lược bỏ.

Khoang lái của Seal 5 ngập tràn công nghệ, trong khi ở Civic được hướng về người lái. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Đây có thể xem là điểm cộng với các khách hàng yêu thích cảm giác hiện đại, công nghệ. Đương nhiên với tệp người dùng ưu tiên cảm giác thể thao, việc loại bỏ phanh tay truyền thống cũng có phần gây thất vọng.

Công nghệ trên BYD Seal 5 ăn điểm so với đối thủ từ Nhật Bản khi được trang bị các tính năng hỗ trợ người dùng, từ ghế chỉnh điện cho ghế phụ, màn hình lớn kết hợp hệ sinh thái thông minh tích hợp bên trong xe.

Tuy nhiên ở hàng ghế sau, Seal 5 mang đến cảm giác không quá thoải mái do gánh thêm bộ pin dưới sàn xe nên chỗ để chân hàng 2 cao hơn đáng kể. Dù dài và rộng hơn nhưng bộ pin của mẫu PHEV khiến Seal 5 mất đi lợi thế.

Hai giải pháp điện hóa khác biệt

Thị trường ôtô Việt đang trải qua một giai đoạn mới khi xuất hiện càng nhiều những sản phẩm mới. Honda Civic e:HEV và BYD Seal 5 xuất hiện không cùng lúc, với 2 giải pháp điện hóa khác nhau hoàn toàn là plug-in hybrid và hybrid.

Có thể xem Civic e:HEV RS là một mẫu xe thể thao "vừa đủ" khi vẫn tập hợp các ưu điểm nhờ hệ truyền động hybrid nhưng vẫn in đậm dấu ấn cá nhân của người lái với phong cách thể thao.

Honda chọn con đường quen thuộc hơn. Civic e:HEV RS là chiếc Civic đầu tiên dùng hệ hybrid tại Việt Nam. Hệ thống e:HEV hoạt động hoàn toàn tự động với động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện, cho tổng công suất xấp xỉ 200 mã lực và mô men xoắn 315 Nm. Xe tự sạc pin thông qua quá trình phanh tái sinh và không cần cắm điện.

Civic e:HEV giữ nguyên chất thể thao của dòng sedan huyền thoại, nhưng "xanh" hơn nhờ công nghệ hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

Tay lái của Civic HEV nặng hơn, phản ứng chân ga nhạy, chuyển số ảo qua hộp e-CVT mượt nhưng dứt khoát. Người lái vẫn nghe tiếng động cơ, vẫn cảm nhận lực kéo đặc trưng của máy xăng, nhưng được hỗ trợ bởi motor điện giúp tăng tốc mượt và tiết kiệm hơn.

Hãng xe Nhật Bản cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Civic hybrid là 4,56 lít/100 km khi vận hành hỗn hợp. Còn khi di chuyển trong đô thị, xe có thể tiêu thụ trung bình 4,54-4,57 lít nhiên liệu trên mỗi 100 km.

Đây gần như là con số tốt nhất trong phân khúc thời điểm vừa ra mắt. Thậm chí ở thời điểm phóng viên trải nghiệm, mức tiêu thụ nhiên liệu của Civic e:HEV RS ở đường hỗn hợp chỉ khoảng 4,3 lít/100 km.

Trong khi đó, BYD đi theo một hướng táo bạo hơn với Seal 5, một chiếc sedan PHEV đầu tiên trong phân khúc, trang bị nền tảng hybrid thế hệ mới DM-i Super Hybrid, vốn đã thành công tại thị trường nội địa.

Xe dùng động cơ 1.5L tăng áp kết hợp motor điện, cho tổng công suất khoảng 209 mã lực, mô men xoắn 300 Nm. Quan trọng hơn, Seal 5 có thể sạc đầy pin và chạy thuần điện đến 120-180 km, đủ để di chuyển trong đô thị hàng ngày mà gần như không tiêu hao xăng.

BYD gây ấn tượng với động cơ PHEV tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc. Ảnh: Phong Vân.

Xe có thể sạc đầy trong vài giờ, đồng thời hỗ trợ sạc ngược V2L để cấp điện cho thiết bị ngoài trời. Khi pin đầy, Seal 5 chạy hoàn toàn bằng điện, êm như xe EV. Chỉ khi pin cạn tới mức được tài xế cài đặt, động cơ xăng mới tham gia để sạc hoặc hỗ trợ motor.

Điểm đáng chú ý của Seal 5 là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,8 lít/100 km, thậm chí theo kiểm tra thực tế, con số này còn giảm xuống 3,2 lít/100 km, thấp hơn Civic dù khối lượng nặng hơn. Phạm vi hoạt động tổng hợp của xe lên đến hơn 1.700 km trước khi tái sạc và đổ xăng.

Giá bán khác biệt, giá trị khác biệt

Honda Civic e:HEV RS được bán với giá 999 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng truyền thống muốn nâng cấp trải nghiệm mà không rời bỏ động cơ đốt trong.

Honda gắn liền với hình ảnh bền bỉ, giữ giá, giá trị dài hạn. Việc mang Civic e:HEV RS và một vài mẫu SUV hybrid khác cho thấy cách tiếp cận riêng của Honda với xe xanh, đó là giữ cảm giác lái đặc trưng, vẫn dùng xăng làm nguồn năng lượng chính.

Trong khi đó, BYD Seal 5 là ví dụ điển hình cho tư duy "điện hóa tối đa, coi pin và khả năng sạc ngoài là vai trò trung tâm của hệ truyền động. Xe được bán với giá 696 triệu đồng, một mức giá đủ cạnh tranh khi đứng cùng hàng với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Việc nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc khiến giá của Seal 5 là khá mềm so với thị trường xe Trung Quốc nói chung và BYD nói riêng tại Việt Nam.

Honda chọn bước đi chậm rãi hơn, trong khi BYD ưu tiên khả năng điện hóa. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, Seal 5 mang lại tỷ lệ giữa giá và giá trị (Price/Quality) hấp dẫn hơn. Người dùng bỏ ra chưa đến 700 triệu đồng nhưng nhận được hệ truyền động PHEV, khả năng chạy thuần điện khá dài, và gói trang bị tương đương các mẫu xe đắt hơn hàng trăm triệu.

Câu hỏi đặt ra không phải “xe nào mạnh hơn”, mà là “người Việt sẵn sàng cho loại xe nào hơn”. BYD có thể nhỉnh hơn về công nghệ, giá bán, nhưng Honda lại có giá trị thương hiệu và sự đơn giản, dễ tiếp cận của chiếc xe.

Dù lựa chọn nào thắng thế, điểm chung là cả hai đều góp phần mở rộng khái niệm “xe xanh”, không chỉ là xe điện, mà là bất kỳ chiếc xe nào giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Sự xuất hiện của Civic e:HEV RS và BYD Seal 5 cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn điện hóa thực sự, nơi người tiêu dùng có thêm lựa chọn giữa truyền thống và tương lai.